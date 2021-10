Nguyen: V každém zápase jsme byli lepší. Ze Slovácka chce do zahraničí

Srazí se dvě těžké moravsko-slezské váhy. Klubová rivalita se pražského rodáka Filipa Nguyena tolik nedotýká, ovšem důležitost dnešní bitvy silně vnímá. „Baník hraje doma, má ambice postoupit do pohárů. Bude to pikantní souboj o krále Moravy,“ těší se gólman na střet čtvrtého s pátým. Slovácko má formu, kterou hodlá prodat i v Ostravě.

Navážete na předchozí úspěšné výsledky?

„Věřím, že se nám podaří bodovat. Vím, že na to tým máme. Uděláme vše pro to, abychom v ideálním případě vyhráli a přeskočili Baník v tabulce. Já jsem tam hrál zatím jen s Libercem a většinou to pro nás dopadlo špatně. Bývaly to hodně soubojové zápasy. Domácí se chtěli před diváky ukázat, nevypustili jediný balon. Myslím, že teď jsou fotbalovější než dřív. Hostům se tam nehraje dobře. Ale náš trenér je vítězný typ a snaží se to přenést i na hráče. To se mi na něm líbí.“

I když jste poslední dva zápasy vyhráli, inkasovali jste v nich pětkrát. Nebylo v pauze trošku dusno?

„Předtím nás trápila produktivita. To se nám teď povedlo změnit, dali jsme ve dvou utkáních osm gólů. To je hodně na to, jak se psalo, že nemáme útočníka. Ale máte pravdu, pět branek je hodně. V tomto směru nemůžu být ani já spokojený. Rozebrali jsme si to s trenérem gólmanů. Když to pak vidíte na videu, vždycky se dá udělat něco jinak. Věřím, že mě tato zkušenost zase posune o kousek dál. Ukazuje se absence Vlasty Daníčka. Možná i to je jeden z důvodů, proč jsme tolik inkasovali.“

Máte pocit, že by záložník Daníček dokázal ty akce zastavit nebo lépe motivovat tým na hřišti?

„Vlasta je osobnost, spíš defenzivní hráč. Myslím, že by obranu víc zpevnil. Na mě působí jako ideální šestka před stopery. Je variabilní, dokáže se i zatáhnout. V zápase toho hrozně moc naběhá, nevypustí žádný souboj. Určitě hodně chybí.“

Jste rád, že proti vám nenastoupí obrovitý útočník Ladislav Almási?

„Samozřejmě už ukázal, jaký je fotbalista. Dává hodně gólů. Ale nemůžeme se zaměřovat jen na něj. Ostrava má široký kádr. Jsou tam Klíma, Potočný, Kuzmanovič, Azevedo. Ti všichni dovedou střílet branky. Když nebude hrát Almási, budou se chtít ukázat další.“

Vnímáte, že se Slovácko zlepšilo v nátlakové hře proti slabším soupeřům?

„Určitě. Pokud nepočítám zápas v Plzni, kde jsme hráli od třicáté minuty v deseti, troufnu si říct, že jsme pokaždé byli lepší. I ve druhém poločase na Slavii. Umíme si nahrát, kombinovat, podržet balon. Kluci říkali, že je nezvyk, když někdo přijede na Slovácko a brání. Jako naposledy Teplice.“

Hostování vám po sezoně končí. Přál byste si, aby vás klub koupil z Liberce natvrdo?

„Samozřejmě chci být úspěšný a byl bych rád, kdyby se opce uplatnila. Já o tom můžu přesvědčit jen výkony na hřišti. O to se snažím. Můj další krok by byl ideálně ze Slovácka do zahraničí.“