Jak Kozlův Liberec mění tvář: držení míče, chování krajů i kratší přihrávky

Střely/střely na branku (1.–6. kolo) na zápas

10/3 Střely/střely na branku (7.–10. kolo) na zápas

8/3 Vstupy do šestnáctky (1–6. kolo) na zápas

16 Vstupy do šestnáctky (7.–10. kolo) na zápas

11 Vysvětlivky: krátké přihrávky (0–10 m), středně dlouhé (10–40 m), dlouhé (více než 40 m). Do éry trenéra Pavla Hoftycha je započítán i zápas se Zlínem, kdy tým vedl jeho asistent Miroslav Holeňák ještě před příchodem Luboše Kozla.