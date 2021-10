SESTŘIH: Slavia - Liberec 3:1. Favorit doma uspěl, potlesk pro Stocha

Zápas protkaný návraty a pokusy Slavii výsledkově vyšel, Liberec v 11. kole FORTUNA:LIGY přemohla 3:1. Po předchozích direktech od Feyenoordu a Sparty, která uťala její dlouhou ligovou šňůru neporazitelnosti, je pro partu trenéra Jindřicha Trpišovského tříbodový zápis do tabulky zásadní. Tolik nevadí, že hra skřípala. Větší mrzutost představuje, že trvá kletba nad stoperským postem. Zaskočil na něm Jakub Hromada a zranil se. Za hosty se trefil Miroslav Stoch, jenž se v Edenu dočkal vřelého přijetí.

Ve druhém zápase po návratu do Česka se liberecký záložník Miroslav Stoch koupal v emocích. Hrál proti Slavii v Edenu, kde ho fanoušci stále milují. Energickému Slovákovi domácí příznivci tleskali, už když se šel rozcvičovat. Po gólu, kterým snížil na 1:2, omluvně zvedal ruce. I v tu chvíli stadion uznale burácel. A na konci se Edenem neslo Stochovo jméno, slávistický trenér Jindřich Trpišovský ho přátelsky nasměroval, ať jde vděčné fandy pozdravit.

Záložník hostí tribunám dojatě mával, ale byl smutný. Slavia vyhrála nad Libercem 3:1 a minimálně dočasně se vyšplhala na druhé místo v tabulce za Plzeň. Favorit překonal všechny lapálie, které na něj spadly před a následně i v průběhu zápasu. „Náš výkon se postupně zlepšoval,“ pochvaloval si Trpišovský.

Hlavní svízel leží ve středu obrany. Kalamitu na citlivé pozici vyřešil hlavní stratég mistra tak, že předčasně uschopnil Tarase Kačarabu, který nastoupil s maskou přesně měsíc po zlomenině v obličeji. Vedle něj se postavil Jakub Hromada, jenže utkání nedohrál. V průběhu druhého poločasu se zranil a v 64. minutě odpajdal ze hřiště. Kletba trvá, těžko tuhle smůlu nazvat jinak.

„Chtěl bych poděkovat Tarasovi, zachránil nás, povoleno hrát měl od doktorů až za čtrnáct dní. Přesvědčil nás, že to zvládne i přes riziko, které bylo. Hlavně on má zásluhu na našem vítězství,“ konstatoval Trpišovský. „Kuba Hromada necítí dolní část nohy, dostal ránu do nervu,“ vysvětlil velitel lavičky červenobílých. Na stoperu pak dohrával Alexander Bah.

Do brány se vrátil po sedmitýdenní pauze gólman Ondřej Kolář, vepředu vyzkoušel kouč „sešívaných“ souhru Jana Kuchty na podhrotu a Michaela Krmenčíka na špici útoku. První půle odhalila řadu rezerv, po změně stran už celá ofenzivní vozba fungovala zajímavěji. Oba zmíněni bombarďáci zařídili koneckonců druhou branku domácích, Krmenčík centroval, Kuchta skóroval.

V první půli Liberec zodpovědně bránil, aktivní Jan Matoušek, host ze Slavie, se v 19. minutě šikovně protáhl polovinou soupeře a Kolář musel zasahovat. Filip Havelka měl pak o čtvrt hodiny později na hranici velkého vápna zcela volný balon, ale nezamířil přesně. „Když tady chcete uspět, je potřeba první gól dát. Zejména šance Filipa Havelky po gólu volala,“ mrzelo libereckého trenéra Luboše Kozla.

Snahu hostí degradoval moment, který se udál dvě minuty před pauzou. Nicolae Stanciu vystřelil ze střední vzdálenosti, Milan Knobloch míč vyrazil a Bah ho pohotově uklidil do sítě.

Po zmíněných trefách Kuchty a Stocha uzavřel skóre Peter Olayinka, jenž se prosadil po rohu Stancia a hlavičce Kuchty. Slavia podesáté za sebou v soutěžním utkání neudržela čisté konto, ale to jí včera netrápilo. „Nemyslím si, že jsme podali špatný výkon, ale udělali jsme chyby, které dokázala Slavia potrestat,“ podotkl Kozel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Bah, 67. Kuchta, 81. Olayinka Hosté: 73. Stoch Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Hromada (64. Ekpai), Kačaraba, Dorley – Traoré – Schranz (74. Plavšić), Stanciu /C/ (87. Samek), Kuchta, Olayinka (87. Horský) – Krmenčík (74. Madsen). Hosté: Knobloch – Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula /C/ – Koscelník (84. Gembický), Matoušek (68. Stoch), Gebre Selassie, Havelka (84. Faško), Mészáros (56. Tupta) – Rondić (56. Rabušic). Náhradníci Domácí: Mandous, Plavšić, Samek, Ekpai, Madsen, Šmíd, Horský Hosté: Vliegen, Purzitidis, Gembický, Faško, Stoch, Tupta, Rabušic Karty Domácí: Stanciu, Schranz Hosté: Stoch Rozhodčí Franěk – Caletka, Antoníček Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 12 264 diváků

