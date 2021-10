Udržela Sparta řetěz? Forma z reprezentace, trenéři očekávají body

Sparťanská obec ještě bouřlivě slavila triumf 1:0 v derby, Pavel Vrba měl ale navzdory úspěšnému výsledku už chvilku po závěrečném hvizdu vrásky na čele. „Když si vzpomenu, jak dlouho jsme se rozjížděli po předchozí pauze, trochu se toho obávám,“ přiznal zkušený kouč. Obavy možná nebyly namístě, rudí totiž napříč zeměmi v reprezentační pauze zářili. Dnes si tuhle pohodu chtějí vzít i do bitvy s Pardubicemi (19.00).

Nejprve ohromně důležitá výhra nad Rangers v Evropské lize, o pár dní později i vytoužené uzemnění Slavie. Chtělo by se říct, že Sparta vstupovala do říjnové reprezentační pauzy v naprostém komfortu, Pavel Vrba to tak ale neviděl.

„Když si vzpomenu, jak dlouho jsme se rozjížděli po předchozí pauze, trochu se toho obávám. Odjede spousta hráčů, bude to zásah do mužstva směrem k dalším zápasům. Hlavně doufám, že se hráči vrátí zdraví. A s dobrou náladou,“ prohodil úspěšný kouč.

Obě přání se mu splnila do puntíku. Sparťanům se totiž v národních trikotech nebývale dařilo. Góly oslavili Adam Hložek, Jakub Pešek i Lukáš Haraslín, stabilní formu v rumunských barvách potvrdil Florin Nita. A vysoce spokojení mohou být i členové jednadvacítky Adam Karabec s Adamem Gabrielem.

„Vrátili se nám všichni reprezentanti a jsme rádi, že máme více času na společnou přípravu,“ prohlásil pro klubový web asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Letenští věří, že si Hložek a spol. přenesou dobrou pohodu i na ligovou scénu. Že řetěz, který rudí na přelomu září a října nahodili, během uplynulé pauzy nespadl.

Klíčová podmínka je naplněna: všichni reprezentanti jsou zdraví a připravení okamžitě naskočit. Tedy už dnes večer v Ďolíčku proti Pardubicím.

„Se všemi navrátilci počítáme. Tím, že hrajeme až v neděli večer, mohou hráči absolvovat klidnou regeneraci a na utkání budou připraveni. Chystáme se poctivě a očekáváme tři body,“ zdůraznil Bečka.

Jinou ambici ostatně Pražané ani mít nemohou. Bodová ztráta by totiž zásadně devalvovala předchozí cenné skalpy. Tím spíš, když se do cesty staví až čtrnáctý tým aktuální tabulky. Pardubice mají k pohodě daleko, spanilá jízda z minulé sezony je pryč.

„Doufám, že se nebude opakovat situace z jara, kdy jsme v poločase vedli 2:0 a nakonec brali jen bod. Tehdy jsme odehráli katastrofální druhý poločas, snad si na to teď dáme pozor,“ prohlásil Hložek.

Jakékoli zakopnutí by Spartu bolelo o to víc, že nadále musí nahánět své rivaly. Před desátým kolem měla Viktoria na kontě o čtyři body víc, Slavia sice o jeden méně, ale s utkáním k dobru.

„Chceme jít jednoznačně za titulem, takže tyhle zápasy musíme zvládat. Derby se nám povedlo, teď na to potřebujeme navázat,“ prohodil bojovně obránce Tomáš Wiesner.