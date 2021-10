Talent Hezoučký (21) končí. Prošel Spartou i Plzní, stopku dala epilepsie

Pavel Hezoučký přestoupil do Vyšehradu. Na fotce se sportovním ředitelem Slavoje Pavlem Vandasem • Slavoj Vyšehrad

Ta zpráva v týdnu prolétla sociálními sítěmi bez zvláštní odezvy. Přitom stojí za pozornost, neboť jde o poutavý příběh talentovaného fotbalisty s velmi smutným koncem. Pavel Hezoučký jej uzavřel zničehonic, v pouhých jedenadvaceti letech.

„Zavolal mi, vysvětlil mi, o jaký jde problém, pak se i stavil rozloučit se v kabině,“ líčí trenér Senice Pavel Šustr, jak se dozvěděl o předčasném konci jedné z letních posil. Způsobil jej verdikt lékařů, kteří Hezoučkému sdělili, že jeho nemoc není s výkonem profesionálního sportu nadále slučitelná.

„Pavel má zdravotní problémy související s epilepsií, ale víc se k tomu nechci vyjadřovat, je to citlivé téma,“ říká Šustr.

Epilepsie, které se archaicky říká padoucnice, je vrozené onemocnění mozku, charakterizované občasnými záchvaty, při nichž dochází ke změně vědomí, vnímání, chování či hybnosti. V těžších případech může postiženému zapadnout jazyk, jde o životu nebezpečnou záležitost. Z toho důvodu ostatně někteří epileptici nemají nárok na řidičský průkaz.

„Já jsem však u Pavla problémy tohoto druhu nezaznamenal. U nás se léčil jen se zraněným kotníkem,“ tvrdí Šustr. „Mrzí mě to, protože jsem ho poznal už jako asistent u nároďáku, je to fakt šikovný fotbalista. Mladý kluk možná přijde o svůj sen, ale život nekončí, jde dál.“

Hezoučký přitom mířil vysoko. Hodně vysoko. A neztrácel čas.

V patnácti přestoupil z Českých Budějovic do Sparty, jenže když si vyhodnotil, že do jejího áčka se jen tak nedostane, vzal společně se Šimonem Gabrielem za kliku v Plzni. Nebyli sami, Spartě v létě 2018 uteklo celkem sedm odchovanců bez profesionální smlouvy, kvůli čemuž vedení letenského klubu, konkrétně ředitel Adam Kotalík, čelilo velké kritice.

Po čtyřech letech je však třeba říct, že žádný z netrpělivých ex-sparťanů zatím díru do světa neudělal.

Konkrétně Hezoučký za Plzeň neodehrál ani jedinou ligovou minutu, dokonce se nikdy nedostal do zápasové nominace. A s áčkem ani jednou nezačal přípravu – na rozdíl od několika svých vrstevníků, kterým se to povedlo opakovaně.

Možná i proto změnil agenta a na začátku tohoto roku i dres, když odešel do druholigového Vyšehradu. „Je to jeden z nejtalentovanějších hráčů ve svém ročníku (2000) a věříme, že to z něj dostaneme,“ hlásil jeho nový manažer Karol Kisel.

„Věřím, že Pavel nám pomůže se záchranou a Slavoj Vyšehrad pro něj bude nakonec přestupním můstkem do velkého klubu,“ dodal pak ředitel pražského klubu Pavel Vandas.

Vyšehrad, který šel do jara pouze se čtyřmi body a korupční aférou svého někdejšího sportovního ředitele Romana Rogoze na hrbu, podle očekávání sestoupil do ČFL. Hezoučký si ve druhé lize připsal dvanáct startů a jednu asistenci.

„Určitě splnil, co jsme od něj očekávali,“ říká tehdejší trenér Slavoje Michal Zach. „Pavel je pracovitý a ukázal charakter, bezesporu má předpoklady.“

Zpráva o předčasné penzi bývalého svěřence tedy Zacha zaskočila. „Žádných problémů jsem si u něj nevšiml, nic ho neomezovalo. Odběhal úplně všechno bez úlev – a to jsme běhali dost,“ vzpomíná kouč. „Ale třeba to není definitivní,“ dodává s nadějí v hlase.

Ta přece umírá až úplně poslední.