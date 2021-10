Laštůvka o kiksu: Moje chyba, měl jsem být víc v bráně. Nevymlouvám se

Co se stalo u brzkého Jurečkova gólu?

„Možná jsem stál v té situaci zbytečně vysoko. Lišounovi (Davidu Lischkovi) prošla střela mezi nohama, já jsem se zrovna posouval a chtěl po balonu skočit. Podjela mi noha, moje chyba, měl jsem být asi víc v bráně a měl bych díky tomu víc času. Na nic se nevymlouvám. Musím poděkovat klukům, jak to zvládli a zvedli se. Měli jsme šance, pološance, bohužel jsme je neproměnili.“

Navíc jste inkasovali po standardce z půlky, prosadili se dva nehlavičkáři...

„To samozřejmě mrzí, protože jsme se na to připravovali. Věděli jsme, v čem mohou hrozit. Spíš jsme asi měli jít víc proti nim, kdežto my jsme se zatáhli a čekali, co se bude dít. Dali to dlouhým pasem do vápna, pak rovnou blbě před bránu. Už se s tím asi nedalo nic dělat. Vytěžili opravdu z minima maximum.“

Baník - Slovácko: Laštůvka neudržel Tomičovu střelu, Jurečka dorazil do sítě! 0:1

Po takovém průběhu asi mrzí prohra dvojnásob, ale když to otočíme do pozitivna – dá se na takovém výkonu proti špičkovému týmu stavět?

„Určitě. Ukázalo se, že jsme silní. Nezasloužili jsme si prohrát. Dřív jsme se třeba po inkasovaném gólu položili, ale v Teplicích, s Bohemkou nebo i teď jsme se nevzdali. Škoda je, že při rovnosti bodů jsme neuhráli aspoň remízu. I ta mohla být řešením. Ale neuspokojíme se, budeme makat.“

Abyste byli na konci před Slováckem?

„Doufám, že ano. Jsem maximalista. Baník byl dlouho někde uprostřed tabulky, pak za trenéra Páníka trošku výš, ale my chceme být co nejlepší. Věřím, že skončíme před nimi a že to nebude jen páté nebo šesté místo.“

Takže si věříte třeba i na top trojku?

„Na Slavii nám to nevyšlo, ale můžeme hrát s každým. Máme široký kádr, celkový herní projev je lepší než dřív. Navíc ještě máme všechny silné doma, uvidí se, jak na tom jsme. Slavíme sto let, chceme dělat radost fanouškům a majiteli. Věřím, že hned příští týden v Karviné zase vyhrajeme.“

