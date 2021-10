Trpišovský smekl před Kačarabou: Zachránil nás. Uvažoval i o Šmídovi

Jak jste k výhře došli?

„Zápas byl pro nás složitý, těžce jsme se tam v první půli prokousávali. Liberec byl hodně aktivní a poctivý v defenzivní fázi. Navíc se nám nedařilo na některých ofenzivních postech, nedokázali jsme se prosadit na stranách. A také atypické složení, ve kterém jsme nastoupili, na nás bylo znát. Až na jeden moment jsme hráli v první půli dobře v defenzivě. Ale strašně lacino jsme přicházeli o míče, neměli jsme ideální pohyb. Postupem času a trpělivou hrou se náš výkon zlepšoval. Pomohl nám první gól, který hru otevřel a také nás uklidnil. Ve druhé půli se náš výkon zlepšoval. Proti Liberci není jednoduché hrát. Chtěl bych poděkovat hlavně Tarasovi (Kačarabovi), zachránil nás tím, že do zápasu šel a také ho dohrál. Povoleno nastoupit od doktorů měl asi až za čtrnáct dní. Přesvědčil nás, že to zvládne i na své vlastní riziko. Hlavně on má zásluhu na vítězství.“

Kvůli zranění střídal Jakub Hromada, který hrál stopera vedle Kačaraby. Jak to s ním vypadá?

„Hromadič necítí dolní část nohy, dostal ránu do nervu. Snad by to nemuselo být nic vážného, ale uvidíme po vyšetřeních.“

Uvažoval jste, že byste nasadil do hry Michala Šmída?

„Bylo to ve hře. Kdyby byl v závěru stav 2:1, šel by na hřiště kvůli výšce a standardním situacím, protože nám odcházeli ze hřiště vysocí hráči. Když jsme přidali třetí gól, otevřela se možnost nakouknout do zápasu pro Filipa Horského.“

Jaké máte v hlavě další varianty na stoperský post a jak to vypadá se zraněnými hráči?

„Když jsme byli ve čtvrtek venku na tréninku, v posilovně zůstalo osm obránců. Je to složité, musíme se s tím srovnat. Poslední variantou byl Alex Bah, který na post stopera také nakoukl na dvacet minut. Uvidíme, co bude dál. Myslím, že nejblíže návratu je Aiham Ousou, který chyběl kvůli červené kartě a také distorzi, kterou utrpěl na reprezentaci. Na čtvrtek (proti Maccabi Haifa) by mohl být teoreticky k dispozici. A pak je snad blízko návrat Ondry Kúdely, ostatní mají vážnější zranění. Tomáš Holeš má trhlinu, potvrdila to rezonance. Laco Takács bude chybět ještě minimálně čtrnáct dní až tři týdny. Někteří jako Ondra Lingr měli virózy.“

Vepředu nastoupili Jan Kuchta, který hrál na podhrotové pozici, a Michael Krmenčík coby klasický útočník. Jak se vám jejich spolupráce zamlouvala?

„Myslel jsem si, že budeme v první půli nebezpečnější. Kuchtič se na tom postu trochu hledal, ztratil několik míčů. Michael naznačil své přednosti v soubojích a v tom, kolik udržel míčů. Ve druhé půli se to zlepšilo. Pro Kuchtiče je to velká změna, už třeba v tom, že je rozdíl dohrávat zápas nebo jít od začátku do plné obrany. Varianta to určitě je, dalo nám to novou ingredienci. Jsou to dva silní hráči v osobních soubojích. Musíme si na to zvyknout. Ale myslím, že problém byl hlavně na stranách hřiště, nebyli schopní jsme se prosadit. A oni potřebují servis ze stran. Jsem s nimi spokojný, hlavně Krmi (Krmenčík) předvedl slibný výkon, ale musí ještě přidat.“

Otázka na odlehčení: nehodil by se vám teď Miroslav Stoch?

„Mino je dobrý hráč. Tehdy jsme se s ním museli rozloučit. Pak jsme několikrát koketovali o návratu, který ale nikdy nevyšel. Je to skvělý hráč, dlouho tu nebyl hráč ze zálohy, který by udělal přes dvacet bodů v jedné sezoně. Nebyl jsem rád, když šel na hřiště. Věděl jsem, že bude nebezpečný, což potvrdil.“