Body pro Slavii a varování: siločáry v obraně i vítaný „dramatik“ Stoch

Jak by to asi v Edenu vypadalo, kdyby Miroslav Stoch skóre zápasu nejen snížil, ale třeba ho i vyrovnal? Takhle si domácí fanoušci mohli užít návrat svého bývalého záložníka, i když v roli libereckého soupeře a zatleskat mu za hezkou trefu. Z čeho se ale radovat nejde, to je stále pokračující apokalypsa ve středu „sešívané“ obrany. Ačkoliv i to by se mohlo brzy zlepšit…