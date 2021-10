Stoch po děkovačce se slávisty: Koli bude říkat, že mi to pustil naschvál

Přišel na hřiště, dal gól a snížil tak průběžný výsledek na dramatičtějších 2:1 pro Slavii. Přesto domácí tribuny Miroslava Stocha, oporu Liberce, oslavovaly, provolávaly mu slávu a tleskaly mu i po utkání. „Strašně si toho vážím, děkuju fanouškům za tohle přijetí,“ těšil Stocha jeho návrat do Edenu. I v roli soupeře to pro něho bylo příjemné, i když jeho mužstvo padlo. Dokonce se objevil i na děkovačce před slávistickým kotlem, kam ho poslal domácí trenér Trpišovský.

Ale možná mohl být výsledek lepší, že?

„Bohužel, ale to je prostě kvalita Slavie. Měla nějaké náznaky, ale zvládla to, i když možná nehrála ideální zápas, byla dost oslabená, v takovém složení se jí určitě nehraje lehce. Já cítil, že bychom mohli mít šanci, něco jsme si vytvořili, ale nevyužili jsme to, právě v tom je Slavia silná, v útoku je přesně tam, kde má být. I když třeba nehraje tak dobře, tak něco promění a vyhraje.“

Jak blízko podle vás byly body ve chvíli, kdy jste snížil na 1:2?

„Škoda, že jsme si potom nevytvořili trochu větší tlak a nějaké další šance. Měli jsme možná nějaké náznaky… I já, když jsem to přiťukával Rambovi (Michaelu Rabušicovi) jsem si to mohl přebrat, dá si to na levačku a jít sám, ale bohužel. Pak přijde standardka, na které se připravujeme, víme, že Slavia je v nich silná a rozhodne to, pak si to uhráli v pohodě. Dalo se s nimi hrát, škoda, musíme dál pracovat a zlepšovat se. Teď nás čekají papírově trochu jednodušší zápasy, ve kterých musíme uhrát nějaké body a stoupat tabulkou nahoru.“

Tu ránu jste trefil ostře, přitom pozice nebyla jednoduchá, že?

„Ano, měl jsem nejdřív v hlavě, že vystřelím z jedničky, ale šli tam dva obránci a natahovali nohu, asi by mi to zablokovali. Tak jsem se rozhodl naznačit střelu a hodit si to do strany, oba dva mi na to naletěli a pak jsem to orientačně napálil. Měl jsem zkontrolováno, kde brána zhruba je, ale dal jsem to prudce po zemi. Koli (Ondřej Kolář) bude asi říkat, že mi to pustil naschvál, jak ho znám. Ne, sranduju…“ (smích)

I když jste prohráli, vy osobně asi odjíždíte s dobrým pocitem. Nejen kvůli vstřelené brance, ale jak přívětivě vás přijaly tribuny v Edenu.

„Velmi si toho cením, bylo to příjemné sem přijet po zhruba dvou letech, v roli soupeře… Užíval jsem si to, vážím si toho a strašně všem fanouškům děkuju. Máme dobrý vztah a ani ten gól jsem absolutně neměl v plánu slavit, tak se i stalo. Vážím si toho.“