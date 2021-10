Bílek: Cením si výhry, ale… Sílu ukáže těžká série. Réza hrál neuvěřitelně

V sezoně jste podeváté vyhráli o gól. V Teplicích jste si ale koledovali o vyrovnání. Souhlasíte?

„Máte pravdu, nicméně jsme rádi, že jsme tady vyhráli, protože pod novým trenérem (Jiřím Jarošíkem) je vidět zlepšení. Už posledních dvacet minut na Slovácku hrály Teplice velmi dobře. Dneska zase. Mimochodem, Réza (Jan Rezek), který s vámi mluvil přede mnou, podal vážně výborný výkon, což je v jeho letech neuvěřitelné. Pro naše stopery nebylo jednoduché se s ním prát. Klobouk dolů před ním. Je škoda, že jsme si vytvořili čtyři pět tutových šancí, které jsme neproměnili. Utkání mohlo být klidnější. Na druhou stranu ve druhé půli měl soupeř také jednu velkou možnost. Můj komentář je stejný jako po posledním zápase. Ceníme si toho, že jsme vyhráli, ovšem víme, že naše hra by měla být kvalitnější.“

Vypadalo to, že ve druhé půli utkání nemáte pod kontrolou.

„Víte, chtěli jsme tady vyhrát, to se nám podařilo. O to hlavně jde. Nyní nás čeká velmi těžká série, tam se ukáže naše opravdová síla. Nejprve hrajeme s Jabloncem, který nemá moc bodů, ale má výborný tým. Pak pohár s Mladou Boleslaví a nakonec Slavia. Musíme se na to dobře připravit. Jsme rádi, že jsme na čele, že jsme získali tolik bodů, máme deset výher z jedenácti utkání, to není jednoduché. Síla v týmu je. Maličko nás trápí herní stránka, aby takové zápasy jako v Teplicích nebyly tolik hektické.“

Teplice - Plzeň: Řezníkova zpětná přihrávka propadla k Beauguelovi, 0:1!

Jean-David Beauguel vede se sedmi góly tabulku střelců. Vzhledem k herním trablům je to pro vás nejdůležitější hráč?

„Máme dva útočníky, vedle Davida ještě Tomáše Chorého, který na hřišti vždycky odvedl maximální práci. Nicméně Bogy se prosazuje střelecky. Jsem rád, že se chytil, že dává góly. A ano, je to pro nás důležitý hráč.“

V lize jste inkasovali jen osm branek, což je nejméně ze všech mužstev. Přesto si Teplice nějaké šance, či náznaky, vytvořily. Jak jste spokojený s defenzivou mužstva?

„Byť se Teplice nacházejí ve spodních vodách, není to tým, který přehrajete úplně lehce. A že si proti nám vytvoří šance? Takový je fotbal, to se může stát. Mě těší, že jsme vzadu uhráli nulu, dali jsme jeden gól. Mrzí mě neproměněné šance. Závěr by nemusel být takový. Víme, na čem máme pracovat. A taky budeme.“

V Teplicích jste hrával, začínal zde trenérskou kariéru. Přepadla vás nostalgie?

„Abych řekl pravdu, po příjezdu jsem si zavzpomínal. Jako hráč jsem tady byl tři roky, bylo to úžasný. Pod panem Hrdličkou, pod trenérem Pešicem. Měli jsme skvělý kádr a výbornou partu. Vzpomínám na to moc rád, proto bych si přál, aby se Teplice oklepaly a bodově zabraly. Upřímně jim přeju záchranu.“