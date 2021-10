V Ďolíčku jako doma, raketa Minčev i Hložek bez gólů. Co ukázala Sparta?

Je ve formě! Martin Minčev zvládl těžké zápasy proti Rangers či Slavii. Ale gólové se bulharský ofenzivní univerzál trhl až po reprezentační pauze proti Pardubicím (4:2). Proti Východočechům si připsal do kanadského bodování 2+1 a byl klíčovou postavou Sparty. Co dalšího nedělní utkání ukázalo?

Ještě na startu probíhající sezony byl mužem, se kterým se příliš nepočítalo. O pár měsíců později je Martin Minčev členem základní sestavy. Hráčem, který je pro Spartu velice platný. A taky hráčem, který začíná střílet góly. V neděli večer vstřelil Pardubicím při triumfu 4:2 hned dva, v sezoně stihl už čtyři. Rázem tak poskočil do pozice útočníka číslo jedna. „Minči je rychlostně velice dobře vybavený, v koncovce se chová správně. Jsem rád, že byl trpělivý, teď se mu to vrací. V mužstvu si vytváří dost silnou pozici,“ chválil trenér Pavel Vrba.

Repre pauza

Měl obavy, jak se druhý podzimní reprezentační sraz podepíše na výkonu Sparty. Po tom prvním Letenští padli pod vedením Pavla Vrby v Plzni 2:3. Tentokrát se však vrátili ve velkém stylu. Pardubice přejeli 4:2 a odmítli jakékoliv pochyby. „Zápasy s Rangers a Slavií nám zvedly sebevědomí,“ hledal důvody úspěchu Vrba. Výrazně mu však pomohl kratší sraz a rychlejší návrat reprezentantů zpátky na Letnou. „Minule nám hráči přijeli ve čtvrtek, a tuším, že už v sobotu jsme hráli. Nyní jsme dostali o dva dny navíc. Dost nám to pomohlo. Hráči měli čas na přepnutí, přehodit se zpátky na Spartu. Občas to holt trvá. Navíc to naruší i cestování. Tentokrát to bylo dobré.“