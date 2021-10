Beauguel za SEDM, Plzeň za TŘICET. Lídr odolává, ale síla se ukáže

V minulé sezoně cílil Jean-David Beauguel na titul pro nejlepšího kanonýra soutěže. V jednu chvíli se dotáhl na čelo, sám promluvil o tom, že po individuální trofeji nesmírně touží. Jenže pak francouzské dělo umlklo. Vítězství shrábla dvojice Adam Hložek s Janem Kuchtou.

V novém ročníku však J-DB píše další zajímavý scénář. Po jedenácti kolech má na pažbě sedm zářezů. Před večerním duelem Sparty s Pardubicemi jich nikdo víc nenasbíral. Je nejlepším střelcem, v součtu s asistencemi i nejproduktivnějším hráčem soutěže. Poznaly to i Teplice. Beauguel je odřízl od bodů po pěti minutách hry.

Plzni tím zařídil tři důležité věci:

Že i po tomto víkendu povede F:L.

Že se raketovou rychlostí dostala na jubilejních třicet bodů.

Že podeváté v sezoně vyhrála jednobrankovým rozdílem.

„Jsem rád, že se Bogy chytil, že dává góly. Je to pro nás důležitý hráč. Nicméně bychom chtěli hrát tak, abychom byli spokojenější. Hlavní jsou ale body. Každopádně máme na čem pracovat,“ pojmenovává Michal Bílek realisticky stav věcí.

SESTŘIH: Teplice - Plzeň 0:1. Další vydřený triumf Viktorie, rozhodl v úvodu Beauguel

Bez střelecky disponovaného Jeana-Davida Beauguela by Viktoria měla jen těžko takové kvantum bodů. Co předvedl na Stínadlech? Spěchejme do páté minuty zápasu. Teplice mají za sebou energický vstup do utkání. Jenže Aleš Čermák, v základní sestavě poprvé od konce května, zakroutí do vápna ideální pas, na zadní tyči akci příkladně zavře Radim Řezník nedůrazně hlídaný Ladislavem Kodadem, následuje vrácenka před bránu, kde úřaduje plzeňská devítka, nutno dodat, že naivně bráněná Janem Knapíkem. Brzo 1:0. Totožným výsledkem utkání i skončilo.

„Chyběla nám kvalita v útočné fázi. Plzeň má sice dobrou obranu, ale já chci vidět, aby se do vápna cpal větší počet hráčů. Soupeř se prosadil z první brzké šance, trochu jsme zaspali při nabrání hráče, který dal gól. Po přestávce snesl náš výkon měřítka, prohráli jsme nezaslouženě,“ vydechl domácí kouč Jiří Jarošík, který stále čeká na první bod v novém angažmá. Před čtrnácti dny prohrál 2:3 na Slovácku, nyní i s Plzní.

Poslední trenérem vyřčenou větu je třeba zasadit do kontextu a podrobit analýze. Jarošík má pravdu, že jeho tým v druhých pětačtyřiceti minutách fungoval mnohem lépe. Plzeň se musela otáčet, aby zápas zvládla. Děj nekontrolovala. Vyrovnání měl na levačce veterán Jan Rezek, stydět se musí Jan Fortelný. Hrál výborný zápas, jenže když ze šesti metrů dvacet minut před koncem minete branku…Tady Jarošíkova slova obstojí.

Jenže je potřeba se také podívat na druhou stranu. Plzeň mohla vstřelit klidně pět branek. Kdyby neměl výjimečný den Tomáš Grigar, dost možná by se v teplické síti třepetalo daleko více gólů. Z tohoto pohledu je vítězství Viktorie zcela zasloužené. I vzhledem k tomu, že Teplice za celých třiadevadesát minut netrefily prostor mezi tyčemi.

„Je škoda, že jsme si vytvořili čtyři pět tutových šancí, které jsme neproměnili. Utkání mohlo být klidnější,“ konstatoval Michal Bílek. „Můj komentář je stejný jako po posledním zápase. Ceníme si toho, že jsme vyhráli, ovšem víme, že naše hra by měla být kvalitnější. Nyní nás čeká velmi těžká série, tam se ukáže naše opravdová síla.“

Za týden se Viktoria potká s Jabloncem, následně naváže pohár proti Mladé Boleslavi a hitovka se Slavií.