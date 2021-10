Pět NEJ startů historie ligy: Plzeň (zase) začala skvěle. Titul? Šance 60 %

Pohled do historie nejvyšší české soutěže říká: kdo se v 28 předchozích ligových ročnících držel po jedenácti kolech na první příčce tabulky, v sedmnácti případech dokázal své tažení zakončit titulem. Čistě matematicky tak má Plzeň šedesátiprocentní naději na šestý triumf v klubové historii. Na umístění do druhého místa dokonce dvaaosmdesátiprocentní šanci. Co je ale jisté, Viktoria má za sebou pátý nejlepší rozjezd do soutěže v dějinách počítáno po sadě jedenácti duelů. Projděte si další NEJ starty do české ligy!