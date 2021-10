Slavia odletěla do Izraele. Nechceme opakovat Beer Ševu, zní z týmu

Jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým zápasem odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrtečnímu utkání 3. kola skupiny Evropské konferenční ligy do Haify proti Maccabi. Pražané po poledni odcestovali do Izraele s cílem přivézt lepší výsledek než před rokem, kdy na úvod Evropské ligy prohráli s Beer Ševou 1:3.

„Nechceme, aby se tohle opakovalo. Není to ale jen o tomhle zápase. Pokaždé, když se něco nepovede, tak je to v nás. Chyby si ukážeme, tamten zápas jsme si perfektně rozebrali a pak jsme se od toho odrazili,“ řekl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Český šampion o víkendu porazil v lize Liberec 3:1 a vyhrál po předchozích dvou soutěžních porážkách s Feyenoordem Rotterdam a v derby se Spartou. „Doufejme, že nás ten zápas s Libercem nakopnul, i když herně to ještě není úplně ideální. Ale věříme, že nás to v hlavách posunulo dál a každý zápas bude lepší,“ poznamenal asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

Slávisté odletěli z Prahy do Tel Avivu a následně se podél pobřeží přesunou do Haify, která je vzdálená necelých 100 kilometrů. V Izraeli platí přísnější koronavirová opatření například pro vstup do země.

„Samozřejmě do Izraele člověk letí s tím, že tam je lepší počasí, na to se nejde netěšit. Cestujeme tam už poněkolikáté a vždy to bylo v pohodě, tedy až na ten poslední výsledek v Beer Ševě, který bychom neradi opakovali,“ řekl Houštecký.

Slávisté mají nadále velkou marodku a problémy řeší především v defenzivě. Proti Liberci chybělo hned osm obránců včetně kapitána Jana Bořila, který bude dlouhou dobu mimo hru. Nejblíže návratu jsou podle Trpišovského stopeři Ondřej Kúdela s Aihamem Ousouem.

Ve středu si Pražané v Izraeli zatrénují a zápas rozehrají ve čtvrtek v 18:45. V úvodních dvou kolech skupiny červenobílí porazili Union Berlín a prohráli v Rotterdamu s Feyenoordem. Haifa má na kontě bod.