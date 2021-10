LIGA OČIMA FANOUŠKŮ: Tvrdík přišel na návštěvu, Plzeňská bramboračka

Zranění slávistických obránců řešil s fanoušky i šéf Jaroslav Tvrdík • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Fotbalová FORTUNA:LIGA zahájila druhou třetinu základní části. Slavia porazila Liberec, ale řeší další zranění na stoperu, což s fanoušky řešil už i Jaroslav Tvrdík. Soutěž dál vede Plzeň, která sice veze tři body z Teplic, ale žádná velká fotbalová paráda to nebyla. Sparta vyhrála v Ďolíčku tentokrát nad Pardubicemi a Bohemians schytali další výprask. Projděte si, jak vidí poslední kolo zástupci největších ligových kotlů.

SLAVIA PRAHA Hodí se vše, co předejde zraněním Už je to jako ohraná písnička, která jede pořád dokola. Slavia doma porazila Slovan Liberec a zase měla improvizovanou obranu. Maskou vybaveného Tarase Kačarabu doplnil Jakub Hromada. A světe, div se, v 64. minutě musel kvůli zranění střídat. Zítra nás čeká zápas v Konferenční lize s Haifou a trenér Trpišovský bude muset zase něco vymýšlet. V sobotu před zápasem proběhla valná hromada Odboru přátel Slavie, které se zúčastnil i Jaroslav Tvrdík. Mluvil i o problému častých zranění a nutnosti úpravy počtu zápasů, zejména pro reprezentanty. Samozřejmě s tím, že bude hodně složité prosadit jakoukoli změnu. Klub bude nejen v souvislosti se zraněními v zimě upravovat regenerační část zázemí pro hráče jako prevenci zdravotních problémů. Smutné je, že když se konečně Slavia dostala stabilně do špičky českého fotbalu a ukazuje kvalitní fotbal i v Evropě, častá zranění ji brzdí. A já si pokládám již poněkolikáté letos otázku, kdy nás ta smůla opustí. Už by bylo na čase. DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114

SPARTA PRAHA Pálila čubrica i Minčev… Po nepříliš chutném předkrmu, který nám předložila naše reprezentace, jsme se vrátili zpět do ligy. Pardubický perník, který nám v posledním zápase nechutnal, se tentokrát začal drolit poměrně brzy. K tomu přispěl také Bořek Dočkal, který po dlouhé přestávce nastoupil od samého začátku. Byť z počátku na něm byla znát určitá nerozehranost, později se prezentoval několika přesnými pasy na nabíhající útočníky i obránce. Z přesných přihrávek spoluhráčů profitoval zejména Martin Minčev, kterého jsem nepoznával! Místo zbrklosti bleskové náběhy, zakončené v prvém poločase dvěma brankami. Svůj podíl na nich měl zejména Adam Hložek, jehož agresivní styl hry dělal protihráčům velké problémy. Sám sice střeleckou smůlu neprotrhl, ale práci, kterou odvedl ve prospěch týmu, musel pozorný divák zaznamenat a ocenit. K tomu, abychom ze soupeře udělali lyonský salám, je nutná zlepšená obranná hra, v níž se tentokrát dařilo méně Panákovi. Miloš Kolář. 70 let, fotbalový důchodce

VIKTORIA PLZEŇ Ještě přidat tu fotbalovost… V neděli jsem byl natěšen, už skoro rok jsem na venkovním zápase nebyl a… A asi jsem o nic nepřišel. Pozitivní věc: u vchodu v Teplicích žádná buzerace. Cca 150 Plzeňáků není málo, support docela na úrovni. Na hřišti jsme vedli již od 5. minuty a i dál jsme měli šance. Věřím, že kdybychom dali druhou branku, bylo by po zápase. Takhle to vypadalo ve druhé půli hrozně. Bramboračka, jak má být, zákopová bitva a tak podobně. Výhra jde za námi, ale ta nástavba v podobě hry pro oko diváka tam stále není. Když jsem byl v sobotu na Žákavě v I. A třídě, vstupné 30 korun, občerstvení za polovic co na ligu – a podívaná podobná. Akorát se tam pořád někdo neválel v kotrmelcích. Příští půjdeme týden na Chrást a těšíme se... Teď nás čeká randál pořádných soupeřů a na ně by tohle fakt nestačilo. Takže pokračujeme, bojujeme a fotbalovost přidáme. Pevně doufám. Jestli to uvidíme v ochozech, zeptejme se vlády. Je po volbách, opět můžou všechno. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce

BANÍK OSTRAVA Nedělejme závěry, smolná prohra Souboj s pravděpodobně přímým konkurentem v boji o pohárové příčky jsme výsledkově nezvládli. Hned v úvodu utkání jsme dostali nešťastný gól. První poločas jsme přesto měli pod kontrolou a byli jsme lepší a nebezpečnější. Dařila se nám zejména hra po křídlech se spoustou nepříjemných centrů. Po vyrovnání z penalty jsme tlačili, ale do poločasu se další branku vstřelit nepovedlo, což byl možná rozhodující faktor. Stejně jako úvod druhé půle, kdy jsme nastřelili tyčku a z cca deseti metrů netrefili téměř prázdnou bránu. Druhý gól hostů byl jako blesk z čistého nebe a na něj jsme už nestačili reagovat. Jako vždy pod trenérem Svědíkem výborně organizované Slovácko nás už k ničemu nepustilo a odehrálo závěr utkání takticky a zkušeně. Nám ke konci nejspíš došly i síly. Z první domácí prohry bych nějaké závěry nedělal. Naopak, výkon nebyl špatný. Čeká nás série těžších zápasů a je třeba v Karviné před pohárovým utkáním s Hradcem, a hlavně před soubojem se Spartou vyhrát. David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje