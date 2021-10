Létající trenéři v Česku: vede Rada, kdo rotuje a co porovnání s cizinou?

Když nevíš, co s tím, vezmi vyzkoušeného trenéra. V Česku to u některých klubů rozhodné platí. V devadesátých letech a na začátku nového milénia se točil Milan Bokša, také Pavel Tobiáš šel z jednoho angažmá do druhého. Rekordmanem je však jednoznačně Petr Rada, současný kouč Jablonce, zdatně mu sekunduje Petr Uličný. Deník Sport vybral tři trenéry, kteří jsou (některý z nich možná i neprávem) považovaní za „létající“ kouče, a srovnal jejich bodovou úspěšnost a délku jednotlivých štací.