Jurečka ve Slovácku pálí: Odstavení byla zkušenost. Svědík umí zařvat

Dnes je jedním z nejlepších útočníků a střelců nejvyšší soutěže. Vybavíte si, kde byl Václav Jurečka (27) před dvěma lety? Odstavený trpěl v rezervě Opavy, hrál divizi a čekal, až mu začne od Nového roku platit kontrakt ve Slovácku. Vzpomínky na tohle martyrium jsou stále živé. „Nebyly to lehké časy. Ale dobrá zkušenost,“ ulevil si, že to má za sebou.

Spoluhráč Lukáš Sadílek ho před týdnem v Ostravě na dálku hecoval: „Když dá Venca v každém utkání gól, může jich mít za sezonu třicet,“ prohlásil v euforii po výhře. Na tuhle metu si Václav Jurečka úplně netroufá.

„To je moc. Sáďa bývá v rozhovorech hodně optimistický,“ reagoval s úsměvem. Zatím je na pětině a další zásah by rád přidal dnes proti Bohemians. Už se tak trošku čeká, že se univerzální voják na hrotu Slovácka prosadí.

Už se cítíte jako střelec?

„Nepřipouštím si to. Těch šest gólů není až tak moje zásluha, ale celého mančaftu. Kluci mi ty šance připravují. Jsem rád, že mám důvěru a můžu nastupovat na hrotu. Snažím se dělat vše pro to, abych na té pozici vydržel. V minulé sezoně jsme měli Honzu Klimenta a já jsem hrával z kraje. Můžu tam alternovat, ale v útoku se cítím líp.“

Klasická urostlá devítka ovšem nejste.

„To úplně ne, ale v dorostu a mladších kategoriích jsem to hrával často. Po přechodu do mužů se to střídalo. Moje hra je hodně postavená na síle, důrazu. Víc než na technice. V tom jsem asi odlišný oproti Klimentovi.“

Zvedá se vám s přibývajícími trefami sebevědomí v koncovce?

„Nějaké zkušenosti jsem nabral. Na začátku to byla taková hektika. Když jsem se dostal do šance, řešil jsem to zbrkle. Myslím, že teď už je moje zakončení lepší. Ale pořád můžu některé situace vyřešit víc s klidem. Gólů mohlo být daleko víc.“

Kolik?

„Těžko říct. Ale kdybych jich měl osm devět, byl bych rád. Hodně mi pomáhá, když je zaplněný stadion. Třeba naposledy na Baníku byla výborná atmosféra. Budu doufat, že i u nás přijde na Bohemku co nejvíce lidí a pomůžou nám k vítězství. Když budeme hrát naši hru, měli bychom to zvládnout.“

Prý jste těžce nesl, že jste v úvodu ročníku šance pálil a čelil kritice. Je to tak?

„Vždycky pocítíte, když se něco nedaří. Hodně mě podporovali kluci v kabině i trenéři. Věřili, že to protrhnu. Stěžejní byl pro mě pohár ve Zbuzanech, kde jsem se po dlouhé době trefil. Tím se to nastartovalo. Pak přišel zápas v Mladé Boleslavi a do té doby je to v kolejích, ve kterých si představuju.“

Takže i branka proti týmu z nižší soutěže útočníkovi pomůže?

„Každý gól útočníkovi přispěje k osobní pohodě. Já docela dám na gólmany. Ptám se jich na různé situace. Zajímá mě, co si hlídají a co ne, jak jsou nastavení. Spolupráce s nimi probíhá. Snažím se hledat si prázdné prostory, což se mi v posledních zápasech celkem daří. Nechci polevit. Musím pracovat tak jako teď.“

Slovácko - Teplice: Jurečka se řítil sám na gólmana, ale nedal! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slovácko válí, drží krok s nejlepšími třemi týmy soutěže. Je radost nyní chodit do práce?

„Když se daří a vyhrává, líp se pracuje i regeneruje. Teď si tu atmosféru užívám. Může se stát, že to půjde dolů, je to fotbal. Ale když člověk každý den maká na sto procent a obětuje tomu všechno, mělo by to vydržet co nejdéle. Trenér Svědík je hodně náročný, což mi docela vyhovuje. Mám rád, když je dřina velká. Na hřišti se nám to pak o to víc vrací.“

Vnímáte, že se lepšíte ve výstavbě hry, kombinaci a dovedete slabší protivníky celý zápas přehrávat?

„Mančaft je dva roky spolu, každý zápas nás posouvá. Učíme se nové věci, zažíváme jiné situace. I tohle pomáhá. Jsme sehraní. Tým i trenéři ambice mají. Akorát musíme výsledkově zvládat ty těžké zápasy. Ani proti Slavii jsme nebyli horší. Možná jen první poločas v Plzni. Bohužel jsme to ani jednou nedotáhli do bodového zisku. Když tohle zlepšíme, není vůbec nereálné udržet se nahoře až do konce.“

Musel jste si zvykat na náročnost kouče Martina Svědíka?

„Umí zařvat. Když se mu něco nelíbí, řekne vám to na rovinu. Hráč si na to musí zvyknout. Přes to nejede vlak.“

Jak vzpomínáte na období, kdy vás rodná Opava kvůli neprodloužení kontraktu v průběhu podzimu 2019 odepsala?

„Nebyly to lehké časy, ale zase dobrá zkušenost... Do listopadu jsem hrál v béčku divizi, trénoval jsem i navíc. Pak jsem ukončil smlouvu a přesunul se na Slovácko. Tam jsem trénoval a sžíval se s týmem. K rychlejší adaptaci mi pomohlo, že jsem tam byl měsíc dopředu, i když jsem nemohl hrát zápasy. Bylo to ku prospěchu věci. Bohužel jsem brzy musel na operaci kolena. Nebylo to jednoduché, ale i tohle fotbal obnáší.“

Pokud vím, příští rok v létě vám končí smlouva. Co dál?

„Máte pravdu. Ale zatím se nic neděje, nechávám tomu volný průběh. Soustředím se na fotbal. Ty věci kolem se budou řešit, až přijde správný čas. Jde to mimo mě.“

Jak si vedou útočníci Slovácka? Podívejte se v galerii: