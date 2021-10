SESTŘIH: Budějovice - Slavia 2:2. Třetí ztráta mistra, Skovajsa nedohrál po ČK

Slavia ztrácí už sedm bodů na vedoucí tým tabulky Plzeň, kterou hostí v příštím kole. Mezitím čeká Pražany středeční dohrávka doma s Olomoucí. Jihočeši v lize počtvrté za sebou bodovali a jsou osmí.

SESTŘIH: České Budějovice - Slavia 2:2. Sešívaní nedokončili obrat ani proti deseti

Hosté začali lépe a brzy mohli vést. Hned v první minutě měl po centru Ekpaie šanci Olayinka, ale ve velké šanci z několika kroků přestřelil. Přesnější koncovku předvedl v šesté minutě Ekpai, po centru Baha však pokus nigerijského křídelníka zastavilo břevno.

Jihočeši si vedli v koncovce mnohem úspěšněji. V 10. minutě po rychlé akci prostrčil míč Mihálik na rozběhnutého Brandnera, který střelou po zemi ke vzdálenější tyči překonal Koláře.

Slavia se z prvního inkasovaného gólu nestačila ani pořádně probrat a České Budějovice přidaly další branku. Ve 14. minutě hosté špatně zareagovali na standardní situaci v podání Mršiče, po jehož centru se hlavou prosadil Havel.

Slavia se do přestávky už nedokázala dostat do žádné vážnější příležitosti, z níž by mohla snížit. Trenér úřadujícího mistra Trpišovský proto do druhé části poslal hned tři nové hráče - Lingra, Kuchtu a Ševčíka.

Změny v sestavě Pražanům pomohly a hostující tým ožil. Přispěla k tomu také situace z 51. minuty, kdy Havel fauloval ve vápně Lingra. Z penalty snížil Olayinka a zahájil tím několikaminutovou pasáž, v níž se Jihočeši dostali pod velký tlak.

České Budějovice - Slavia: Skovajsa trefil Lingra do hlavy a po zásahu VAR je vyloučen! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Nejprve Schranz v 54. minutě ještě ve velké šanci nezakončil přesně, v 58. minutě už ale po rychlé akci a centru Kuchty vyrovnal hlavou Oscar. Slavia mohla jít záhy i do vedení, když Lingrův centr srazil na tyč bránící Novák. Další šanci Kuchty zlikvidoval gólman Vorel.

Jihočeši tlaku odolali a dokonce mohli udeřit, po Mršičově centru dopadl míč na břevno. Pozici domácím zkomplikovala situace ze 76. minuty, kdy Skovajsa po zákroku na Lingra a zásahu videorozhodčího dostal od sudího Machálka červenou kartu. Domácí však i v oslabení dokázali remízu uhájit. Slavia nevyhrála čtvrtý venkovní soutěžní zápas po sobě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Brandner, 14. L. Havel Hosté: 52. Olayinka, 59. Oscar Sestavy Domácí: Vorel – Sladký, L. Havel (C), P. Novák, Skovajsa – Čavoš (79. Čolić), Hora – Brandner, Mihálik (89. Michal Škoda), Mršić – Bassey (64. M. Valenta). Hosté: O. Kolář – Oscar, Kačaraba, Ousou, Bah – Traoré (C) (46. Ševčík), Samek – Olayinka (72. Masopust), Schranz (83. Plavšić), Ekpai (46. Kuchta) – Krmenčík (46. Lingr). Náhradníci Domácí: Šípoš, Čolić, Javorek, Škoda, Tolno, Vais, Valenta Hosté: Mandous, Hromada, Kuchta, Lingr, Masopust, Plavšić, Ševčík Karty Domácí: L. Havel, Čavoš, Skovajsa (č), Kohout (asistent trenéra), Vorel Hosté: Traoré Rozhodčí Machálek – Nádvorník, Váňa – Adámková. VAR: Štěrba, Hrabovský Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 6 289 diváků

České Budějovice - Slavia: Mršičův centr se snesl až na Kolářovo břevno

České Budějovice - Slavia: Ševčíka vychytal Vorel, Kuchtu pak fauloval Havel, penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

České Budějovice - Slavia: Olayinkova dorážka z otočky zamířila nad bránu

České Budějovice - Slavia: Další velké Kolářovy problémy, minul Skovajsův centr