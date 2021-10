Liberec věří ve Frýdkův talent, musí zesílit. Kozel: Ještě úplně nedospěl

Skoro se na něj za ty roky zapomnělo. Christian Frýdek byl v mládežnických letech vnímán jako jeden z největších talentů své generace, během posledních let bojoval o své místo na slunci. Po hostováních ve Vlašimi a Hradci zamířil v létě pod Ještěd. Liberecké vedení z něj chce potenciál vydolovat, proti Sigmě (2:0) 22letý záložník poprvé skóroval na ligovém jevišti.

„Udělalo mi to radost. Jsem rád, že se věci z tréninku objevují v utkání,“ ohlížel se za první brankou Slovanu v sobotním zápase Luboš Kozel. Akce to byla náramná, Havelka vysunul Gebre Selassieho, ten zpětným pasem vrátil ze strany míč do vápna a Júsuf elegentním přenecháním přihrávky vyzval k ráně právě Frýdka. Sparťanskému odchovanci sedla.

Talent pocházející z fotbalové rodiny má na rozdíl od táty s bratrem podle libereckého kouče odlišný styl. O sedm let starší Martin plní spíš defenzivní úkoly. „A starý Frýďas byl zase klasický polař, i když také spíš ofenzivního ražení. Christian měl už v mládežnických reprezentacích nadstandardní věci, které tolik mezi dospělými zatím neukázal,“ mínil Kozel.

Ten vyhlíží hráčův progres. „Každý mu vyčítal horší soubojovost. Má takový somatotyp, trochu ztrácí, ale pracuje na tom. Nebude to trvat dlouho, ještě úplně nedospěl,“ pokračoval liberecký kouč, který Frýdka převzal společně se zbytkem týmu po Pavlu Hoftychovi. Poslední dva zápasy se 22letý záložník nevešel do nominace, proti Slavii a Baníku se koučům typologicky nehodil.

„Říkal jsem mu, že jeho čas přijde. Že budeme hrát zápasy, kdy bude potřeba hráč s fotbalovým myšlením a pracovitostí, což splňuje. Gól je teď pro něj odměnou,“ pokračoval Kozel. „Ukázal se v dobrém světle. Samozřejmě chyby dělá, ale myslím, že jde progres vidět. Má obrovský potenciál se zlepšovat,“ uzavřel Kozel. Vyroste z něj v Liberci produktivní opora? Šance na hřišti dostane.