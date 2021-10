Nadšený Hložek: Gól přišel v pravý čas. Pavelkovi se o něm zdálo

Dva měsíce. Tak dlouho nebyl ve FORTUNA:LIZE na střelecké listině. Naposledy se Adam Hložek trefil 21. srpna proti Hradci Králové. Nakonec ale suché období na českých trávnících zlomil v posledních okamžicích nedělní bitvy s Mladou Boleslaví (1:0). „Prý se to přesně takhle zdálo Davidu Pavelkovi, tak se mu to splnilo,“ smál se nejlepší střelec minulého ligového ročníku v rozhovoru pro klubový web.

Rozhodl jste zápas téměř v poslední minutě. Pracují s vámi emoce?

„Nebudu lhát, že to není báječný pocit, rozhodnou zápas takhle v poslední minutě. Už jsem říkal, že vstřelený gól přišel ve správný čas. A jsem hrozně rád, že vedl ke třem bodům. David Pavelka mi branku předpověděl ráno při rozcvičení. Prý se mu zdálo, že nad Boleslaví vyhrajeme a já dám gól, takže to trefil.“

Boleslav v závěru hrozila. Věřili jste, že do posledního momentu, že to dopadne dobře?

„Samozřejmě. Vždycky věřím do poslední chvíle, že míč do branky dostaneme jakýmkoliv způsobem. Ale je pravda, že Boleslav měla několik nebezpečných šancí, kdy jsme z toho vyšli se štěstím a se skvělými zákroky Florina Nity. Neskutečně nás podržel. Jeho zásluha, je že jsme to uhráli s nulou.“

Sparta - Mladá Boleslav: Hložek v posledních vteřinách z dorážky rozhodl! 1:0

Čím to bylo, že oproti Lyonu neměl tým takový drajv?

„Měli jsme mezi zápasy jen dva dny, kdy jsme nehráli. S Lyonem to bylo hodně náročné. Jsem rád, že jsme dokázali vybojovat takový výsledek, protože se to na nás projevilo.“

Je to o to cennější výhra?

„Myslím si, že určitě. Když vyhrajete v poslední minutě takovým gólem, dodá vám to ještě víc sebevědomí a v hlavě budete zase silnější.“

Z V R P Skóre B

Z V R P Skóre B