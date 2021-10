Baník vs. Hradec: zájem o V+V, lišák Koubek a další šance Pokorného

Jaro 2020: Baník má na post pravého beka k dispozici pouze zkušeného Martina Filla, protože čerstvě podepsaný Jan Juroška ze Slovácka se k novému týmu připojí až na přípravu. A v nedaleké Opavě si o pozornost říká tehdy 19letý Štěpán Harazim právě na pravém kraji obrany. Spolehlivost, nebojácnost, zajímavé centry. A k tomu smlouva v mateřském klubu pouze do konce kalendářního roku. Stačilo podepsat kontrakt jinde s platností od ledna 2021 a SFC by za talentovaného odchovance nedostal ani korunu. Harazim však volí prodloužení, Ostrava má smůlu. A sportovní manažer Opavy Alois Grussmann, jenž se o dva měsíce později přesouvá na Bazaly, naopak radost. O rok později, v květnu 2021, přestupuje Harazim za novou výzvou do Hradce.

Pokorného restart

Přestože znojemský odchovanec Jakub Pokorný patří Baníku už pět let, je za poslední roky s Východočechy spjatý víc, než si kdekdo možná myslí. Začalo to tamějším hostováním v sezoně 2018/19, během kterého Pokorný ve druhé lize odehrál 15 zápasů. Pokorný se vrátil do Baníku, ale v sestavě áčka pro něj nebylo místo. Šance od Bohumila Páníka přišla až ve třetím kole MOL Cupu zrovna proti Hradci Králové. A stoper se jí zhostil skvěle: duel gólem rozhodl, předvedl bezchybný výkon a od té doby hrál dva roky v základu. Platilo to až do tohoto léta. Pokorný zatím kryje záda dvojici David Lischka, Jaroslav Svozil. Ale protože prvně jmenovaný host ze Sparty nemůže v nedělním vzájemném třaskavém utkání nastoupit, nabízí se vyzkoušet důležitou souhru se Svozilem právě ve středu. Je to pravděpodobná varianta. Pokud příležitost od kouče Ondřeje Smetany dostane, může být HK pro „Pokece“ už poněkolikáté osudovým mančaftem. Chytí ji za pačesy?