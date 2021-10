Slávisté napadli funkcionáře Sigmy. Za tu skupinu se stydíme, napsal Tvrdík

Před středeční dohrávkou 3. kola fotbalové FORTUNA:LIGY s Olomoucí (1:0) se hráči Slavie svým fanouškům omluvili za to, že někteří z nich chyběli na děkovačce po nedělní remíze v Českých Budějovicích (2:2). Utkání v Edenu mělo ale nepříjemnou dohru. Skupina domácích fans totiž napadla vozidlo Sigmy Olomouc, jeden z členů posádky musel do nemocnice. „Hostům se omlouváme,“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

O incidentu informoval Tvrdík prostřednictvím sociální sítě. „Po zápase došlo v areálu klubu k napadení vozidla SK Sigma Olomouc a ke zranění jednoho člena tříčlenné posádky, který je ošetřován v nemocnici. Omlouváme se hostům a stydíme se za skupinu osob, jejíž bezprecedentní a netolerovatelné jednání nemá s fanděním klubu nic společného,“ dodal Tvrdík.

Podle informací iSport.cz slávističtí chuligání obklíčili auto obchodního ředitele Sigmy Aleše Škerleho. Z vozu vystoupil Milan Zapletal, technický ředitel klubu, a chtěl situaci vyřešit. Chuligáni jej ale napadli a má tržnou ránu. Musela přijet sanitka a zraněného funkcionáře Sigmy odvézt.

Slávisté si své příznivce rozhněvali po ztrátě v Českých Budějovicích (2:2), kde někteří z hráčů chyběli na tradiční závěrečné děkovačce. Před středečním duelem s Olomoucí (1:0) se mužstvo šlo ke svému kotli omluvit. „Řekli jsme si, že se to nesmí opakovat,“ zdůraznil po těsné výhře trenér českého mistra Jindřich Trpišovský.

„Vždycky jsme s váma! Díky za podporu!“ S jasným vzkazem předstoupili slávisté před rozcvičkou k věhlasné Tribuně Sever, kde sledují domácí zápasy nejvěrnější příznivci. Chtěli si je udobřit za to, že po nedělní remíze v Budějovicích (2:2) někteří členové zklamaného týmu ke svým fans nepřišli a místo poděkování za podporu zmizeli v šatně.

„V Budějovicích se něco takového vůbec nemělo stát. Některé věci jsme si v kabině vyříkali, i s vedením. Je to celé smutný příběh. Už se to nesmí opakovat. Někteří hráči byl stiženi trestem,“ vykládal trenér Trpišovský.

Jeho i hráče celá situace velmi mrzela. Slávisté z podpory své široké fanouškovské základy hodně těží, v aktuálních časech mistrovských titulů a úspěších v Evropě mají po celé republice tisíce příznivců.

„Mrzí mě to obzvlášť proto, že v Budějovicích byl vyprodaný stadion, fandila nám spousta lidí, kteří jeli až do konce. Snad šlo o nedorozumění, jeden hráč byl na rozhovoru. Omluvu kvituju, tým se tak rozhodl, hráče to mrzelo a hledali formu, jak to fanouškům vynahradit. Jsem rád, že takhle zareagovali, ale už se to nesmí nikdy stát,“ zdůraznil Trpišovský.

