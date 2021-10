Dočkal: kapitán Sparty v poločase změny. Na Baníku základ, nebo žolík?

Aby zdravý Bořek Dočkal chyběl v zahajovací jedenáctce Sparty, to bylo ještě pár let na zpět nemyslitelné. Nyní je to ovšem stále častější jev. Značí to jediné. Pozice zkušeného záložníka se v čase transformuje. Už na sobě nemá nálepku hráče, bez kterého to zkrátka nejde.

„Vzhledem k nedávnému Bořkovu vytížení soudím, že mají s trenérem jasně dané natavení, které konzultují před každým utkáním. Vždy vymyslí takovou strategii, aby to pro Spartu bylo co nejprospěšnější,“ všímá si někdejší trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Od zářijového návratu po zranění kolena Dočkal nastoupil celkem do šesti zápasů. Třikrát od úvodní minuty, třikrát coby žolík z lavičky. To platilo pro bitvy s Rangers, Slavií a Lyonem.

V případě soubojů se Skoty a sešívanými to určitě mělo souvislost s předchozí dlouhou vynucenou pauzou. U Lyonu už se ale můžeme bavit spíš o taktickém záměru a typologii samotného zápasu.

Je stále evidentnější, že pro některé typy utkání už Dočkal nemusí být nejvhodnější alternativou. Týká se to především náročných bitev v Evropě proti běhavým soupeřům a domácích bitek na ostří nože.

„Je to logický vývoj. Všichni víme, že Pavel Vrba má cit pro vytipování vhodných hráčů pro daný typ utkání. Platilo to už v Plzni s Pavlem Horváthem, který nebyl v top kondici, ale jeho myšlenka dokázala zápas rozhodnout. Do této role se postupně dostává i Bořek. Není to nic proti němu, je to výborný hráč, ale jde o strategii pro jednotlivé zápasy, kterých je celkově hodně,“ míní Hynek.

Směrem k složení středové formace na Baníku leccos naznačilo už středeční pohárové utkání v Teplicích. Zatímco Adam Hložek dostal úplné volno a David Pavelka zůstal jen v roli nevyužitého náhradníka, Dočkal odehrál s kapitánskou páskou celé utkání. Gólem navíc přispěl k triumfu 2:0 a postupu do čtvrtfinále.

„Byl to pro nás hodně důležitý gól, mohli jsme se díky němu uklidnit. Ve středové formaci nám Bořek tvořil hru, byl silný na míči a přinesl kvalitu,“ hodnotil Vrba.

To bylo ovšem utkání, ve kterém měla Sparta jasnou herní převahu a prakticky jen dobývala obranný val soupeře. Takový koncept je pro Dočkala ideální. V neděli odpoledne to ale bude jiný chod. Důrazný, rychlý, plný ostrých osobních soubojů. A v takovém případě se přednosti třiatřicetiletého kreativce vytrácejí. I proto lze předpokládat, že pro kapitána v základu místo spíš nebude.

„Vrba určitě cítí, že mladí hráči začínají chytat drajv. Tým se slaďuje podle trenérových not. Každý v něm má své místo a myslím, že Bořek to své už přijal,“ konstatuje Hynek.

Dočkal zároveň může být velmi silnou kartou do rozběhnutého duelu. Nepotřebuje totiž příliš času na to, aby svou invencí převrátil bitvu na stranu svého týmu. Pro Spartu dokáže být platný i v poněkud upozaděnější roli.