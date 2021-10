Na výhru s Olomoucí Svědík čeká. Je to malé derby, ví asistent

Tak pojďte, kdo je další na řadě? Sigma? To bude fuška. Slovácko fičí sezonou, drží sérii pěti výher v řadě. Dnes bude obhajovat formu v těžkém zápase v Olomouci (18.00), kde je doma asistent Josef Mucha. „Je to takové malé derby. Vždycky jde o vyrovnané zápasy,“ podotkl před návratem „domů“. A pozor, hlavní kouč Martin Svědík ještě ve Slovácku soka z Hané neporazil!

Skoro se tomu nechce věřit. Ale je to pravda. Poslední tři vzájemné zápasy dvou docela ofenzivních týmů skončily 0:0. Naposledy v červnu v Uherském Hradišti. Tentokrát chtějí obě strany vyhrát. Hlavně hosté už delší dobu neznají nic jiného. „S jídlem roste chuť, chcete samozřejmě co nejvíc,“ ujistil Svědíkův pobočník Josef Mucha.

Mimochodem, poslední triumf Slovácka na Hané už je hodně vousatý. Skoro fotbalový pravěk. Stalo se to 1. května 2011, kdy rozhodly trefy Radka Szmeka a Jiřího Valenty o exportu tří bodů do Uherského Hradiště. Takže deset let! Pamatuje to jediný hráč, tehdy mladičký odchovanec Petr Reinberk naskočil do hry jako střídající. V základu táhli tým například Aleš Urbánek, Ladislav Volešák, Radek Mezlík, v bráně čapal Slovák Miroslav Filipko.

Doma Slovácko naposledy skolilo Olomouc v srpnu 2018 (3:1, dvakrát se trefil Hofmann, jednou Sadílek), kdy byl ještě na lavičce týmu Michal Kordula. Až o tři měsíce později ho vystřídal Martin Svědík, jenž v dalších pěti střetech se Sigmou bral se svým týmem jen čtyři body za remízy. S touto bilancí hodlá dnes zatočit.

Mucha pečlivě sledoval středeční dohrávku Sigmy na Slavii. Některé změny v sestavě ho zaskočily.

„Možná někoho šetřili na utkání s námi,“ nevyloučil asistent. „Je to mužstvo, které má dobré standardky, hodně vysoko presuje, hraje atraktivní ofenzivní fotbal. Má výborné trenéry, kteří tohle určitě vyžadují. Olomouc chytla začátek soutěže, teď prochází asi mírnějším útlumem. Ale určitě má výborné mužstvo,“ pochválil protivníka, který nepatří k oblíbeným sokům Svědíkova souboru. Aktuální fazona je však na straně hostů.

To si uvědomuje i záložník Marek Havlík. Na to, že mají Jílkovi svěřenci v nohách náročný souboj v Edenu, však nespoléhá. „Z mého pohledu to není zase takový problém hrát ve středu a v sobotu. Jasně, budou mít za sebou cestování, ale na týmu by se to projevit nemělo. Někdo naopak může říct, že budou rozehranější,“ přemítá držák středové formace.

Sigma sice po skvělém startu začala ztrácet body, ovšem na Andrově stadionu drží neporazitelnost. To budí u Slovácka respekt. Ale znáte to, každá série jednou skončí. „Platilo to i u Baníku,“ připomněl Havlík nedávnou cestu do Ostravy za soupeřem, který rovněž na svém hřišti v sezoně neprohrál. Než dorazil Svědíkův výběr a odjel s výhrou 2:1.

„My jdeme do každého utkání s tím, že chceme vyhrát. K tomuto přístupu nás nabádá dlouhodobě i trenér a máme to tak nastavené. V Olomouci to určitě nebude jinak. Myslím, že nás tam opět poženou naši fanoušci a snad s nimi budeme na konci slavit,“ přál si střední záložník.