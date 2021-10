Jílek: Očekával bych maximální zodpovědnost, ne triviální chyby

Mančaft z Uherského Hradiště dostal všechny favority soutěže, které čekají nedělní šlágry, pod lehký tlak. Díky fantastickému druhému poločasu Slovácko zadupalo Sigmu třemi góly do ještě větší krize a samo naopak šestým vítězstvím v řadě poskočilo na stříbrný flek hned za vedoucí Plzeň. Hanáci bezkrevnými výkony a výsledky hazardují s bodovým ziskem. Nenastane-li zlepšení, žuchnou co nevidět do poslední skupiny o záchranu. „Nejde nám to,“ uznal kouč Václav Jílek.

Zhodnoťte prosím utkání.

„Viděli jsme spíš bitvu než fotbal. Z obou stran. Slovácko asi ukázalo svou sílu hlavně ve druhém poločase. Bylo to jednoznačně utkání o prvním gólu, což jsme si řekli v poločase. Bylo to vyrovnané, nikdo nechtěl udělat chybu. Na můj vkus jsme se v některých situacích zbytečně báli. Nebyla rozehrávka ani pohyb. Chtěli jsme hrát bezpečně, ale hráli jsme moc jednoduše. Na druhou stranu si myslím, že jsme mohli jít do vedení. Martin Hála měl velkou šanci. Kdyby byl v rozpoložení jako v úvodu sezony... Hráč jeho kvalit by měl být schopen to vyřešit.“

Olomouc - Slovácko: Hubník vysunul Hálu, který se dostal až před Nguyena! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Naopak po inkasované brance se vše změnilo, že?

„Vývoj druhého poločasu určil gól, mrzí mě, že jsme nebyli schopni reagovat a emocionálně na soupeře zatlačit. Donutit ho k chybám. Slovácko už to potom kontrolovalo stejně jako na Baníku. Přidalo druhý a třetí gól, to už byla jen kosmetická úprava, kdy jsme dost riskovali. Klíčem porážky byl tedy první gól a naše nízká odvaha a kvalita hry.“

Konstruktivní výstavba je momentálně váš velký problém, že?

„Je. V momentě, kdy na nás přijdou aktivně hrající mužstva s vysokým presinkem, máme problém. Ukázala to Slavia i Slovácko. Je to odvaha a kvalita hry stoperů, popřípadě nabídka středních záložníků a beků. Dařil se nám akorát přechod přes Pabla a to bylo strašně málo na to, jak bychom se chtěli prezentovat.“

Co Kryštof Daněk?

„Na začátku druhého poločasu tam byla situace, na kterou jsem se teď ještě jednou díval... Byl v otevřené pozici, kdy mohl jít Martin Hála sám na branku. A nepřihrál přesně. Jsou to zlomové situace, které rozhodují, jestli půjde zápas na vaši stranu. My jsme to takhle nevyřešili asi třikrát. Postrádám větší kvalitu ve středu hřiště. Soupeř byl schopen konstruktivně rozehrát: Havlík, Sadílek, ale i stopeři. Umějí to zklidnit. Nám to v tuto chvíli chybí.“

Navíc vám budou v Plzni chybět vykartovaní González s Breitem...

„Je to poměrně velká komplikace, když vypadnou oba středoví hráči. Navíc oba mají herní přínos a minimálně snahu se zápasem něco udělat. V kontextu toho, že nám vypadl Chvátal a nemáme dlouhodobě Vaněčka, je to problém, se kterým se budeme muset poprat.“

Kde jste viděl chybu u Reinberkovy vítězné trefy?

„Teď jsem se na to díval. Obrovská chyba Jáchyma Šípa. Ano, je to mladý hráč, budeme ho chránit, ale musíme měřit všem stejně. A tohle je zásadní taktická hrubka. Stačilo se udržet ve správné pozici, tam nerozhoduje vůbec věk. Je to otázka vyhodnocení. Triviální řešení! Zápasy jsou o těchto maličkostech. Dáváte ho tam v dobré víře, že přinese energii a tah, a on po chvíli udělá fatální chybu... Hodně si to vyčítá, musí se poučit. Ještě to ode mě uslyší.“

SESTŘIH: Olomouc - Slovácko 0:3. Kanonádu hostů po pauze rozjela střídání a Cicilia

A Ciciliova branka?

„Situace čtyři na tři, Radim Breite hrozně zachrápal. Pro mě je to těžko vysvětlitelné, protože hrajeme o každý bod, o život. Víme, že nám to úplně nejde, takže bych očekával maximální zodpovědnost. Nestalo se.“

Brankář Macík vám oproti Nguyenovi příliš nepomohl s rozehrávkou, navíc si navzdory postavě nechodil pro řadu vysokých míčů. Jak to cítíte vy?

„Cítím to stejně. Filip Nguyen dlouhodobě patří k brankářům, kteří mají techniku kopu velmi slušnou. Opravdu kvalitní rozehrávka. Já se však dívám na gólmana spíš z toho pohledu, co odchytá a v čem týmu pomůže. Určitě bych mu vyčítal minimálně dvě situace, kdy jsem očekával, že si půjde pro míče. V tomhle má rezervu. Jednoznačně nám musí v tomto více pomoct.“

Jaký je stav zraněného Chvátala?

„Sami zatím moc nevíme. Trénuje s námi, je schopen plnit fyzickou zátěž, ale bez kontaktu. Má problém s mezižeberními svaly. Je to o jeho pocitu, aby byl schopen tolerovat bolest. Existuje určitá šance, že bude na Plzeň připravený. Uvidíme.“

Radek Látal ho ale nezastoupil špatně na to, že hrál po třech měsících, ne?

„Bylo vidět, že úvod měl hodně nervózní. Moc si nevěděl rady s Kalabiškou, zůstával vždy na půli cesty. Nebyl si jistý, jestli má jít do souboje, nebo ne. Přitom Slovácko to hrálo jen dlouhým balonem přes Kalabišku, žádný velký fotbal odspodu. Od dvacáté minuty se s tím ale vypořádal. Podstupoval souboje, a byť je třeba nevyhrával, tak minimálně narušil soupeři klid. Dobírali jsme míče. Na druhou stranu v takovém zápase čekáte, že vám beci udělají nějakou herní převahu i směrem dopředu. To tam dnes nebylo ani od Ondry Zmrzlého, ani od Radka Látala. Ale je to opravdu hodně spojené s hrou středních obránců a kvalitou středních záložníků, abychom byli schopni otáčet hru do stran. Dlouhodobě s tím máme problém.“

Vlastně od odchodu Kalvacha do Viktorie...

„To byl nadstandard. Lukáš se nebál hrát, měl to dané. I když dostal balon pod tlak, byl schopen si s tím poradit. Nyní je skladba kádru trošku jiná, hráči jsou typologicky rozdílní než tenkrát. Ale nabídka by měla být daleko vyšší.“

Mění nějak Gonzálezovu pozici v týmu fakt, že neprodlouží smlouvu se Sigmou?

„Pro mě to nemění nic, pokud bude pracovat na sto procent v tréninku a bude přínosem v zápase. Na Slavii přinesl klid na balonu, dnes taky patřil k agilnějším hráčům, kteří byli třeba v porovnání s Kryštofem Daňkem víc vidět. Umí individuálně kvalitně pracovat s míčem, ale občas ho předržel. Mohl hrát rychleji nahoru. Je to hráč s platnou smlouvou, byť končící. Nechová se tak, abychom mu nedali šanci. Pořád přináší kvalitu.“

Přemlouváte ho?

„Myslím, že Pablo je vnitřně nějakým způsobem rozhodnutý. Možná na nějaké jednání ještě dojde, ale on má velkou ambici ještě uspět dál a rozvíjet se fotbalově. To je asi jeho největší hnací motor.“