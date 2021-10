Horečka nedělního odpoledne. Liga nabízí dva svátky, o co komu jde?

V Anglii by tomu řekli super neděle. Vzájemné bitvy těch nejlepších. Každý má cíle, očekávání a hodlá je naplnit. Dneska ve velkém zápase a pak i v celé sezoně. A výhra, ta bude v nedělní podvečer chutnat obzvlášť. Komukoliv.

Slavia–Plzeň, třetí s prvním.

Baník–Sparta, pátý s druhým.

Na forhontě je – pro kdekoho možná překvapivě – Viktoria Plzeň. A zůstane na něm, i kdyby se dnes dělo cokoliv. I po třinácti kolech povede ligu výběr trenéra Michala Bílka, to je jisté. V souboji se Slavií ale půjde o to, o kolik bodů.

Jestli pořád o čtyři, nebo jen o jeden, anebo třeba ulítne Viktoria „sešívaným“ už na sedm. To by pro obhájce titulu byl těžký zásah do sezonních plánů. „Bude to o to vyhecovanější, že jsme pod nimi v tabulce. Budeme to chtít dotáhnout, abychom tam byli už jen na bod,“ burcuje záložník červenobílých Petr Ševčík.

„Na zápasy na Slavii se jednak kvůli stadionu a kvůli tomu, jaký nás čeká soupeř, vždycky těším. A taky proto, že jde o první místo,“ uvědomuje si Pavel Horváth, asistent plzeňského trenéra Michala Bílka.

Novinka z Edenu: kouč Slavie Jindřich Trpišovský už má k dispozici Ladislava Takácse, který se sice nemusí objevit v základu, ale defenzivě by se aspoň trochu mohlo ulevit. Očekává se i nasazení Petera Olayinky, byť naposledy proti Sigmě nedohrál ani první půlhodinu.

Do toho všeho může skočit Sparta. A všechno bude hezky zamotané. Letenští možná čekají, že červenobílí ublíží Plzni, a přiblíží se při výhře ve Vítkovicích společně se svým rivalem Západočechům úplně na dotek.

Jenže to by se jim nejdřív musel povést zápas v Ostravě, což se nestalo třikrát v posledních čtyřech případech. Ovšem forma Letenských napovídá, že teď by vše mohlo být jiné. „Když si vezmu zpětně zápasy, co jsme odehráli a v jaké pohodě kluci jsou, jsem stoprocentně přesvědčený, že tenhle trend udržíme i teď,“ vyhlašuje asistent Pavla Vrby Luboš Loučka pro klubový web.

Má na mysli čtyři ligové výhry v řadě včetně cenného triumfu v derby. Zatímco Baník se v poslední době spustil opačným směrem, minulé dva soutěžní zápasy prohrál, a to i ten pohárový s Hradcem Králové, do něhož poslal téměř ideální sestavu.

„Z vlastní zkušenosti vím, že by nás takový nepodařený zápas měl spíše motivovat, ne srazit. Věřím, že proti Spartě to bude úplně jiný výkon. Prostě přijede Sparta, bude plný stadion, v zádech naši diváci, věřím, že body zůstanou doma,“ přeje si asistent trenéra Ondřeje Smetany Tomáš Galásek.

Baník potřebuje dohnat ligovou špičku. Zatím je pátý, první trojka mu utekla dokonce na sedm bodů, ale trochu ho omlouvá, že mu chybí dohrát odložený zápas s Karvinou.

Teď se všichni dohromady potkají na dvou hřištích.

Paráda.

Užijte si sváteční fotbalovou neděli.