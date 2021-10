Malínský (skoro) jako Schick. Nejhorší situace, oddechl si hrdina Boháč

Špatný vstup do FORTUNA:LIGY přešel Miroslav Pelta velkoryse díky postupu do základní skupiny Konferenční ligy. Prohlásil, že domácí soutěž pro něj začíná až utkáním s Karvinou. Tu Jablonec sice v sedmém kole porazil 1:0, ale tápe dál. V lize nevyhrál už šest zápasů v řadě a záměr odčinit debakl 0:5 z Plzně mu proti matným Pardubicím vůbec nevyšel. Po třináctém kole je z toho v tabulce nedůstojné třinácté místo.

„Je to poprvé, co jsme v takové situaci, ve skupině o záchranu, a je otázka, zda jsou na to hráči připravení,“ přemítal domácí kouč Petr Rada. „Je to podobná situace, v jaké byla Boleslav v minulé sezoně, bojím se, že kluci dají hlavy dolů. Je to o sebevědomí, musíme se z toho dostat sami.“

Jablonec přitom tentokrát promarnil i vklad v podobě dobrého vstupu do utkání, které po krásné souhře s Martinem Doležalem korunoval vedoucí brankou Tomáš Čvančara.

Jablonec - Pardubice: Čvančara si vyměnil míč s Doležalem a chladnokrevně udeřil, 1:0!

„Takhle to s Martinem trénujeme. Jsem rád, že nám to vyšlo i v zápase,“ uvedl Čvančara. „Ale zase jsme dostali gól po úplné blbosti, vlastní chybě. Je to stejné jako každý týden, říkáme si, že si dáváme góly sami a je to bohužel pravda,“ doplnil upřímně.

Pardubice zápasu do utkání Emil Tischler střelou z hranice pokutového území, která po teči zaplula k zadní tyči. Hodně šťastný zásah pardubického záložníka, který na gól čekal od prvního kola.

„Znova šlo o věc, která nás trápí,“ posteskl si Rada. „Nedůrazný odkop, soupeř to trefí a Holíkovi se to odrazí od nohy. Je vidět, že na hráčích leží nejistota, ani střídání se nám nepovedla, nepřinesla oživení. Jsou z toho další ztracené dva body a komplikace.“

Domácí po přestávce sice šance měli, ale Dominika Pleštila i Čvančaru vychytal gólman Marek Boháč, Doležal pak zblízka minul.

Nejslibněji nakonec paradoxně vypadal pokus střídajícího Tomáše Malínského, který se opřel do míče kousek za půlící čárou – a trefil břevno. Replika gólu Patrika Schicka byla blízko.

„To v nás vyvolalo největší hrůzu,“ přiznal pardubický trenér Jaroslav Novotný.

„Zatrnulo mi,“ potvrdil i Boháč, že mu bylo úzko. „Zvlášť když jsem slyšel břevno. Byl jsem si jistý, že to nejde do brány, ale tím, že se míč vrátil do hřiště, z toho byla nakonec nejhorší situace. Malínský to trefil fantasticky, z velké dálky, mělo to razanci i přesnost. Snad bych stačil zasáhnout,“ dodal brankář, který v sobotu oslavil 33. narozeniny, takže se těšil, že ho doma čeká dort.

Za svůj výkon si ho plně zasloužil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Čvančara Hosté: 30. Tischler Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (80. Malínský), Považanec (71. Hübschman), Kratochvíl, Pilař (71. Smejkal) – Čvančara (74. Nešpor), Doležal (C) (80. Vaníček). Hosté: Boháč – D. Kostka, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) – Chytil (77. Červ), Tischler, S. Šimek (46. Beran), Cadu – P. Černý (55. Huf). Náhradníci Domácí: Vajner, Vaníček, Hübschman, Malínský, Smejkal, Surzyn, Nešpor Hosté: Markovič, Halász, Beran, Lee, Červ, Huf, Lupač Karty Domácí: Čvančara Hosté: Jeřábek Rozhodčí Batík – Leška, Podaný Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 2440 diváků