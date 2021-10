Vrba v ráži: O Dočkalovi mluvit nebudu, za rozhodnutím si stojím

Vrátil se do své milované Ostravy, úplně radostně ale na tohle shledání vzpomínat nebude. Trenér Pavel Vrba totiž svou Spartu v očekávaném nedělním hitu ke kýženému triumfu nedovedl. Navzdory průběžnému vedení 1:0 i 2:1 se nakonec musel spokojit s bodem za smír 2:2. A bezprostředně po utkání dobrou náladou zrovna nehýřil. Třeba při dotazu na výkon Bořka Dočkala… „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Vyhodnotím si to sám, až uvidím video,“ pravil rázně.

Dvakrát jste vedli, ale Baník byl celkově nebezpečnější. Berete tedy bod?

„Chtěli jsme sem přijet pro vítězství… Musíme si ten zápas vyhodnotit. Baník odehrál velice dobré utkání, možná svoje nejlepší v sezoně. Měl velkou podporu fanoušků, my jsme si to ale pokazili sami.“

Máte na mysli laciné ztráty před oběma inkasovanými brankami?

„Ano, góly padly po našich chybách. Máme míč pod kontrolou, ztratíme ho a je z toho gól i penalta. Zavinili jsme si to sami, i když je pravda, že Baník měl i jiné šance. Vývoj utkání byl ale v naší režii. Způsob, jakým jsme inkasovali, mi hodně vadí.“

Jak hodnotíte výkon kapitána Bořka Dočkala?

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Vyhodnotím si to sám, až uvidím video.“

Soupeř vás v záloze předčil, stejně tak tomu bylo i v minulém kole proti Mladé Boleslavi. Vyčítáte si, že jste znovu vsadil na spojení Dočkala s Davidem Pavelkou?

„Nevyčítám. Rozhodl jsem se, že Bořek bude hrát, je to moje rozhodnutí. Vy možná napíšete, že hrát neměl. Psal jste to už před zápasem, vaše články čtu. Ale za svým rozhodnutím si stojím.“

Co vám v záložní řadě nejvíc chybělo?

„Baník byl silnější, co se týká soubojových věcí. Chtěli jsme tu hrát fotbal, měli jsme ve středu tvořivé hráče. Ale hodně jsme ztráceli v osobních soubojích, Baník nás přetlačoval a získával odražené míče. Srovnalo se to až příchodem Ládi Krejčího.“

Překvapilo vás, jak kvalitní utkání Baník odehrál? V posledním období se mu výsledkově tolik nedařilo.

„Všichni víme, že se Baník zvedá a začíná být tam, kde by měl být. A chce jít ještě výš, to je jednoznačné. Je to vidět nejen na atmosféře, ale i na výkonech proti silným soupeřům. Jsou výrazně lepší než proti těm slabším. Baníku se hraje lépe do otevřenější obrany, když nemusí tolik dobývat.“

Jak hodnotíte průběh druhého poločasu, ve kterém sudí Berka nařídil celkem tři pokutové kopy?

„Mluví se o tom těžce, dneska se u VAR řeší snad úplně všechno. A nejen v tomhle utkání. Není to útok na pana Berku, ale řešit by se měly jen klíčové momenty. A ne ty, které jsou zjevné a rozhodčí by je měli být schopní posoudit správně. Pokud ne, ať jsou trestaní.“

Co tahle remíza znamená v boji o titul?

„Určitě je to komplikace. Uvidíme, jak dopadne zápas Slavie s Plzní. Počkejme si na výsledek, pak se o tom můžeme bavit. Mě teď hlavně mrzí, že nemáme tři body.“

