Hašek: Řezníkův faul byl debilní. Slabý zápas, reklama na válku a nenávist

Plzeň přijela do Edenu v roli ligového lídra, veškeré taktické plány jí ale narušilo brzké vyloučení Radima Řezníka.

„Ten zákrok byl debilní, musím to říct takhle. Je v pořádku, že hraješ s velkým úsilím. Ale když už jdeš do souboje pozdě jako Řezník, tak musíš nohu trochu stáhnout, ne ještě nastavit podrážku proti soupeři,“ nebral si Hašek servítky.

Slavia - Plzeň: Řezníkova “vražda” na Ševčíka za červenou! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Druhý host studia, fotbalový expert deníku Sport Pavel Hartman, měl podobný názor. „Řezníkovo vyloučení už v 11. minutě bylo naprosto nesmyslné. Jako trenér bych to nevydýchal, totálně vám to naruší veškeré plány. Jít vlastní blbostí do deseti v takto velkém utkání dvou silných týmů je trestuhodné,“ podotkl.

Zákrok Luďka Pernici na Srdjana Plavšiče, po kterém šli Západočeši do devíti? I v tomto případě jsou experti na straně sudího Pavla Fraňka.

„Nesmyslně vysoko vystoupil, na první pohled zákrok nevypadal tak dramaticky jako zákrok Řezníka. Ale je tam došlápnutí na stojnou nohu Plavšiče, v kombinaci s tím, jak si pro něj došel, nemám s červenou kartou problém,“ poznamenal Hašek.

Slavia - Plzeň: Pernica si počíhal na Plavšičův kotník, hosté v devíti! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Jsem za to, aby se podobné zákroky tvrdě trestaly. Fotbal je hra, která se má hrát, ne skluzovat. Po Řezníkovi šlo o zkrat druhého zkušeného hráče Plzně,“ přidal se Hartman.

Vyloučení Mosquery v nastavení už podle Haška bylo přísnější, zároveň ale nemělo na vývoj zápasu vliv. „Asi bych mu druhou žlutou nedal. Ale obecně jsem neměl pocit, že by se na hřišti dělo něco, že by se hráči Plzně museli pořád rozčilovat. Viktoria ukázala, že se na zápas špatně mentálně připravila. Měla pocit, že jí někdo škodí místo většího soustředění na hru,“ řekl bývalý trenér Sparty či Bohemians.

Zklamáním byla i celková kvalita utkání. Místo krásných gólů či pohledných akcí vládly souboje a fauly. Jak už to koneckonců v nejočekávanějších duelech české ligy v posledních letech mnohdy bývá.

„Na utkání jsme se těšili, ale z hlediska kvality hry to byl velmi slabý zápas. Žádné velké šance, hloupé hrubé fauly... Nenávist na hřišti, v hledišti i mezi lavičkami. Kdybych cestoval do Prahy jako skaut ze zahraničí, těšil se na šlágr české ligy a teď bych to měl nějak vyhodnotit, najít si nejzajímavějšího hráče, byl by to hodně těžký úkol,“ hodnotil Hašek.

Podobně kritický byl i Hartman. „Zápas měl být reklamou na fotbal, na dva špičkové české týmy. Ale já viděl spíš reklamu na válku, nenávist. Hráči se málem chytají pod krkem, emoce mezi lavičkami... To jsou věci, nad kterými by se měl český fotbal zamyslet. Když se podíváte do zahraničí, respekt k soupeři je základní věc.“

Expert deníku Sport se pozastavil i nad vystoupením Michaela Krmenčíka, který vstřelil druhý gól Slavie a pak se strkal s bývalými spoluhráči z Plzně. „Když jsem viděl, co Krmenčík v závěru předvedl? To je reprezentant? Někdo by mu měl důrazně připomenout, jak by se měl před zápasem i během něj chovat,“ uzavřel Hartman.

Slavia - Plzeň: Krmenčík napadl Hejdu i Beauguela!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 65. Lingr, 90+5. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Bah (46. Samek), Ousou, Kačaraba, Masopust – Ševčík (C), Hromada (46. Stanciu) – Ekpai (59. Plavšić), Lingr (79. Traoré), Olayinka – Kuchta (59. Krmenčík). Hosté: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Kalvach (87. Chorý), Bucha – J. Kopic (77. P. Šulc), J. Sýkora (82. Kaša), Mosquera – Beauguel. Náhradníci Domácí: Kolář, Plavšić, Samek, Stanciu, Krmenčík, Takács, Traoré Hosté: Hruška, Falta, Chorý, Čermák, Šulc, Janošek, Kaša Karty Domácí: Ekpai, Krmenčík Hosté: Řezník (č), Kalvach, Mosquera, Pernica (č), Mosquera Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Machálek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18 179 diváků