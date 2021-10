Krmenčík: Gól jsem potřeboval. Nemůžu za to, že byl zrovna proti Plzni

Krmenčík se od letního příchodu na hostování z Brugg za úřadující mistry trefil poprvé ze hry. Dosud jedinou soutěžní branku ve slávistickém dresu zaznamenal v zářijovém ligovém utkání s Bohemians 1905 z penalty. „Potřeboval jsem se nastartovat gólově. Že to bylo zrovna proti Plzni, za to nemůžu. Ale jsem rád, že jsem skóroval,“ řekl Krmenčík v rozhovoru pro klubovou televizi.

Jako náhradník přišel na hřiště v 59. minutě za bezbrankového stavu. Chvíli poté otevřel skóre Ondřej Lingr a Krmenčík v páté minutě nastaveného času přidal pojistku. V té době už byli Západočeši bez tří vyloučených hráčů. „Naštěstí jsem to prorval na zadní tyč. Jejich gólman si na to sáhnul, ale byl jsem moc rád, že to skončilo v síti. Mohli jsme už myslet na to, že jsme vyhráli,“ uvedl reprezentační útočník.

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:0. Hosté s třemi vyloučenými, pálili Lingr a Krmenčík

Plzeňští hráli už od 11. minuty bez vyloučeného Radima Řezníka, v závěru pak dostali od rozhodčího Pavla Fraňka červenou kartu také další dva hostující hráči Luděk Pernica a Jhon Mosquera. „Nikdy v životě jsem to nezažil. Na druhou stranu se dá říct, že všechny karty, které rozhodčí rozdal na hřišti, byly zasloužené. Je to moc a je to zbytečné,“ mínil Krmenčík.

Na trávníku se několikrát dostal do konfliktu s bývalými spoluhráči. Těsně před svou brankou inkasoval žlutou kartu za strčení do plzeňského kapitána Lukáše Hejdy v pokutovém území. Gól proti bývalému klubu, díky kterému se dostal do velkého fotbalu, slavil až nezvykle bouřlivě. Už po středeční dohrávce s Olomoucí se rodák z Kraslic přidal k vulgárnímu pokřiku fanoušků proti Západočechům, za což se později omluvil.

Slavia - Plzeň: Emoce po zápase, Krmenčík v rozepři s Chorým

Krmenčíka zkritizoval například jeho někdejší spoluhráč ve Viktorii Limberský, jenž po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru. „Krmenčík je největší ostuda, co kdy v Plzni byla,“ napsal Limberský na instagramu. „Je to jeho svědomí,“ poznamenal plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 65. Lingr, 90+5. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Bah (46. Samek), Ousou, Kačaraba, Masopust – Ševčík (C), Hromada (46. Stanciu) – Ekpai (59. Plavšić), Lingr (79. Traoré), Olayinka – Kuchta (59. Krmenčík). Hosté: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Kalvach (87. Chorý), Bucha – J. Kopic (77. P. Šulc), J. Sýkora (82. Kaša), Mosquera – Beauguel. Náhradníci Domácí: Kolář, Plavšić, Samek, Stanciu, Krmenčík, Takács, Traoré Hosté: Hruška, Falta, Chorý, Čermák, Šulc, Janošek, Kaša Karty Domácí: Ekpai, Krmenčík Hosté: Řezník (č), Kalvach, Mosquera, Pernica (č), Mosquera Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Machálek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18 179 diváků

Slavia - Plzeň: Krmenčík napadl Hejdu i Beauguela!

Slavia - Plzeň: Třetí červená pro hosty, končí i Mosquera! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Pernica si počíhal na Plavšičův kotník, hosté v devíti! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Stanciovu střelu po rohu dorazil Lingr, 1:0