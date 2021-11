Slavia vs. Plzeň: Fotbal? Vůbec. Šlágr orámovaly surové fauly a negace

Dlouhá série Viktorie Plzeň bez vítězství v Edenu trvá, ale to by ještě člověk při tom všem považoval za to nejmenší. Západočeši si prohru na Slavii (0:2) vlastně vyžádali svými zákroky, za které dostali tři červené. Očekávaný šlágr ale orámovaly další příběhy, gesta a negativní emoce…

Plzeňská bída v Edenu trvá Už sedm a půl let platí, že Plzeň jezdí do Edenu na výlet a ne pro body. Nedělní zápas katastrofální bilanci Západočechů podtrhnul, sérii zápasů bez výhry na území Slavie zakulatili na deset. V dlouhém oslabení soubor trenéra Michala Bílka docela dlouho vzdoroval, ale nakonec padl. Vyrovnat mohl šutér Jean-David Beauguel, ale v nejlepší příležitosti hostí střílel jen do připraveného Aleše Mandouse. Závěr hráči Viktorie nezvládli a snahu o vyrovnání proměnili sami ve zmar dalšími vyloučeními. „Po první červené kartě jsme se soustředili na defenzivu, v ní jsme hráli velmi dobře. Slavii jsme nepouštěli do brankových příležitostí ani do střel. Vydrželi jsme to dlouho, prvním gólem se nám to zkomplikovalo. Pak přišlo druhé vyloučení a bylo už těžké s tím něco udělat,“ konstatoval kouč hostí Michal Bílek. SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:0. Hosté s třemi vyloučenými, pálili Lingr a Krmenčík

Rarita: Tři vyloučení Je to rarita a určitě ne taková, kterou by se mohla Plzeň chlubit. Proti Slavii dohrávala bez tří vyloučených hráčů. Průběh utkání hodně ovlivnila brzká červená karta pro Radima Řezníka v 11. minutě. Obránce, který byl v posledních týdnech oporou týmu, zajel do Petra Ševčíka, byl ve skluzu, ošklivě trefil nohu soupeře. Rozhodčí Pavel Franěk nejprve tenhle zákrok netrestal, po prozkoumání opakovaných záběrů na videu Řezníka okamžitě vyloučil. Další dva plzeňští hráči opustili nedobrovolně hřiště v závěru utkání. Nejprve v 81. minutě viděl ihned červenou kartu Luděk Pernica poté, co sestřelil Srdjana Plavšiče. V první minutě nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen Jhon Mosquera. „Bohužel jsem neviděl ani jeden zákrok, za který byla červená karta. Teď je pro mě těžké se k tomu vyjádřit,“ omlouval se plzeňský trenér Michal Bílek. „Dohrávat proti osmi? To jsem ještě nezažil. Stalo se mi to snad ve Fifě, tam to rozhodčí ale ukončil,“ prohodil slávistický záložník Ondřej Lingr. Slavia - Plzeň: Řezníkova “vražda” na Ševčíka za červenou! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Krmenčík, strůjce vlastního štěstí Je to sázka na jednu kartu. A z plzeňského pohledu se dá pochopit, že neomluvitelná. V lize se rozmohl zvyk, že se góly bývalým klubům neslaví, to je ale na každém a nikde není vyryto, že tak musí činit každý. Michael Krmenčík ovšem jedná ne vůči „nějakému“ bývalému klubu, ale vůči tomu, který ho vychoval a pustil do světa, do reprezentace. Pak je jeho chování o to víc zarážející. A že si pěkně oslavil gól na 2:0 je vlastně ta největší prkotina. Když mu po jeho gestech odmítl podat ruku i trenér Michal Bílek, který má jinak pověst velmi vstřícného a přátelského člověka, je jistým varováním… Krmenčík sází prostě na jednu kartu. Na tu slávistickou. Takže je na něm, aby na tuhle trefu navazoval. Slavia - Plzeň: Krmenčík se trefil proti svým a pojistil výhru, 2:0

Vítězná Slavia. Násobně Nejenže „sešívaní“ šlágr nad Viktorií zlomili ve svůj prospěch a mají z něj tři body, shodou dalšího výsledku z Vítkovic se posunuli tabulkou na druhé místo o jediný bod právě za Západočechy a ještě se utrhli na dva rivalovi z Letné. Pro červenobílé je to povzbudivý stav v příštích bojích o titul. Slavia - Plzeň: Krmenčík napadl Hejdu i Beauguela!