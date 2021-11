ANKETA: Krmenčík? Býval budulínek, nenaštval jen Plzeňáky, tvrdí experti

V Plzni zažil řadu úspěchů, Michael Krmenčík ale v nedělním šlágru úctu k bývalému klubu neprojevil. Po gólu v nastavení, kterým pečetil výhru Slavie 2:0, juchal a provokoval fanoušky západočeského celku tak, že nad tím mnozí jen nevěřícně kroutili hlavou. Co na oslavné řádění útočníka červenobílých říkají experti?

Karel Krejčí bývalý trenér Michaela Krmenčíka v Plzni Z jeho strany je to zkrat „Pro mě to bylo osobní zklamání. Jako tehdejší šéftrenér mládeže jsem Michaela v patnácti letech vzal do Plzně ze Sokolova. Byl jsem i ten, kdo ho z hostování přivedl do áčka Plzně a dal mu šanci. Pak si tam vydobyl silnou pozici, dostal se do reprezentace. Reakce to dobrá nebyla, veřejnost ho odsoudí. Z Plzně neodcházel ve zlém, naopak mu pomohla, otevřela dveře do velkého fotbalu. Z jeho strany je to zkrat. Neprožívá úplně dobré období, dostává se do toho po zranění, bojuje o místo ve Slavii i reprezentaci. Nikdo nechce, aby se neradoval, ale třeba nějaká gesta na plzeňské hráče a fanoušky si měl odpustit, to se nedělá.“ Slavia - Plzeň: Emoce po zápase, Krmenčík v rozepři s Chorým Trenér Karel Krejčí • Foto Pavel Jiřík ml.

Petr Švancara bývalý ligový útočník Nenaštval jen Plzeňáky „Kdyby měl dvacet let, tak bych dokázal pochopit, že je šťastný, že dal gól a trošku si do nich rýpne. Ale v jeho letech a se zkušenostmi, co už má, to od něj bylo zbytečné. Naštval tím i mimoplzeňské fandy. Každý, kdo má nějaký klub rád nebo z nějakého klubu vzejde, je spíš vděčný. Vždyť tam bral peníze, byl jejich zaměstnanec. Bude ho to časem mrzet i směrem ke své image. Nenaštval jen Plzeňáky, ale i další lidi, co se motají kolem fotbalu. Nejsem fanoušek Plzně, i mě však zklamalo, že to udělal. Možná to ublíží i samotné Slavii. Plzeňáci na to určitě nezapomenou, borec musí momentálně jezdit padesát kilometrů od jejich města.“ Slavia - Plzeň: Krmenčík napadl Hejdu i Beauguela! Petr Švancara na své rozlučce s kariérou • Foto Sport/Dominik Bakeš

Roman Pivarník bývalý trenér Michaela Krmenčíka v Plzni Nepřijatelné chování „To, co prováděl v zápase a těsně po něm, je podle mého názoru nepřijatelné chování, ale za ještě horší považuju to, co udělal předtím po utkání se Sigmou Olomouc. Neříkám, že musí Plzeň vychvalovat, protože za ni hrál, jenže ten klub ho vychoval, Michal s tím klubem byl ztotožněný, dostal se z něj do velkého fotbalu, do zahraničí, do reprezentace. I kdyby za ten tým hrál třeba jen rok, nesmí si určité věci dovolit, všechno má své meze, hranice. Vždyť on se s Plzní ani nerozcházel ve zlém… Když jsem ho trénoval, snažil jsem se ho podporovat, viděl jsem v něm potenciál, líbil se mi, jak bojoval za tým, chtěl jsem, aby hrál, a ne aby řešil zase nějaké hostování. Nějakou úctu vůči Plzni by v sobě mít měl.“ Krmenčík pod kotlem Slavie, který skanduje: Zkur*ená Plzeň Trenér Roman Pivarník • Foto Michal Beránek / Sport