Garant VAR o šlágrech: Zjevné chyby byly napraveny. Co Adam u videa?

Vstup videorozhodčího Václava Štěrby po nešetrném zákroku Radima Řezníka do nohy Petra Ševčíka byl naprosto v souladu s metodikou VAR, naopak v reálu odpískaný pokutový kop v neprospěch Sparty, nemělo video zpochybňovat. Mezi hlavním sudím Ondřejem Berkou a Tomášem Kocourkem došlo ke špatné komunikaci. „VAR si myslel, že sudí Berka nařídil pokutový kop za podražení, které způsobil hráč Sparty Ladislav Krejčí. K němu ale nedošlo. Následně byl vyhodnocen jako přestupek zákrok Dočkala,“ vysvětluje Beneš.

Jak hodnotíte zásahy VAR ve šlágrech uplynulého kola?

„Určitě video splnilo své opodstatnění. Zásahy byly povětšinou správné. Pouze v jednom případě, při pokutovém kopu po faulu hráče Sparty Bořka Dočkala neměl videorozhodčí rozporovat rozhodnutí sudího Ondřeje Berky na hřišti. Jinak se vše odehrálo ku prospěchu jednotlivých zápasů. Došlo totiž k napravení zjevných chyb.“

Z jakého důvodu Tomáš Kocourek vyzval Berku k přezkumu?

„Došlo k určitému nedorozumění v rámci komunikace mezi hlavním rozhodčím a VARem. Kocourek do situace vstoupil chybně, následně si oba celou věc vykomunikovali a hlavní sudí si zůstal za svým verdiktem.“

O jaké nedorozumění šlo?

„VAR si myslel, že sudí Berka nařídil pokutový kop za podražení, které způsobil hráč Sparty Ladislav Krejčí. K němu ale nedošlo. Následně byl vyhodnocen jako přestupek zákrok Dočkala.“

Zůstaňme u zápasu v Ostravě. Pokutový kop pro Spartu se nařizoval po ruce domácího Ladislava Almásiho, zároveň došlo k držení Ladislava Krejčího hráčem Baníku Filipem Kaločem. Čistě hypoteticky: kdyby ke kontaktu míče s rukou nedošlo, vstupoval by VAR do aktivního režimu za Kaločovo stažení?

„Na komisi jsme si toho nevšimli, asi to nebylo natolik zjevné. Nám šlo v první řadě o ruku. Jestli si vybavíte utkání Slavie v Midtjyllandu, tam došlo k totožné situaci. Tehdy byl také nařízen pokutový kop proti Slavii.“

V utkání Slavie s Plzní byla zásadní úloha VAR v deváté minutě, kdy došlo k surovému faulu hostujícího Radima Řezníka na Petra Ševčíka. Byla to typická ukázka toho, jak má videorozhodčí reagovat?

„Ano. Proběhla komunikace mezi VAR Václavem Štěrbou a hlavním Petrem Fraňkem. Po faulu byla ponechána výhoda, v okamžiku přestupku VAR celou situaci zkoumal a doporučil přezkum, protože došlo k surové hře. Na základě přezkumu byla správně udělena červená karta.“

V případě dalšího vyloučení Luďka Pernici neměl VAR potřebu měnit rozhodnutí učiněné na hrací ploše?

„Jednalo se opět o surovou hru. Sudí Franěk rozhodl sám, měl ideální poziční postavení a podle názoru komise učinil správně.“

V obou zápasech VAR zkoumal také hraniční ofsajdové situace, v obou případech ponechal rozhodnutí ze hřiště. Vyhodnotili jste to jako odůvodněné?

„Videorozhodčí nenašel ze záběrů důkaz, aby vyvrátil rozhodnutí v reálu, což je správný postup. V české lize není k dispozici kalibrovaná čára, její pořízení je otázkou zhruba šedesáti milionů korun. Jde o záležitost technologicky nákladnou. Takový objem peněz nemáme.“

Jak zpětně hodnotíte nasazení VAR Jiřího Adama ve středečním utkání Slavie s Olomoucí poté, co chyboval o minulém víkendu? Navíc v inkriminovaném duelu se opět dopustil omylu….

„Delegace byla stanovena týden dopředu. Pak jsme ji nezměnili. Předseda komise Radek Příhoda konstatoval, že to byla chyba a že ji bere na sebe.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 65. Lingr, 90+5. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Bah (46. Samek), Ousou, Kačaraba, Masopust – Ševčík (C), Hromada (46. Stanciu) – Ekpai (59. Plavšić), Lingr (79. Traoré), Olayinka – Kuchta (59. Krmenčík). Hosté: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Kalvach (87. Chorý), Bucha – J. Kopic (77. P. Šulc), J. Sýkora (82. Kaša), Mosquera – Beauguel. Náhradníci Domácí: Kolář, Plavšić, Samek, Stanciu, Krmenčík, Takács, Traoré Hosté: Hruška, Falta, Chorý, Čermák, Šulc, Janošek, Kaša Karty Domácí: Ekpai, Krmenčík Hosté: Řezník (č), Kalvach, Mosquera, Pernica (č), Mosquera Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Machálek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18 179 diváků