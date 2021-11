INSIDER: Krmenčík? To je taková jednoduchá obyčejnost, říká Hoftych

Dokáže něco přebít i tři červené karty v jednom zápase? Michaelu Krmenčíkovi se to v přímé konfrontaci v boji o titul podařilo. Jeho chování v zápase Slavie s Plzní (2:0) a oslava druhého gólu vyvolaly pozdvižení. „Působí na mě dojmem obyčejného kluka, který o některých věcech tolik nepřemýšlí nebo je nedomýšlí. Je to taková jednoduchá obyčejnost,“ říká trenér Pavel Hoftych, další host pořadu LIGOVÝ INSIDER. „Respekt k Plzni a jejím fanouškům by mít měl,“ dodává.