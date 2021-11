Krmenčík se slávistům zavděčí jinak, řekl Šmicer. Němeček zmínil malost

Projevy Michaela Krmenčíka proti Plzni, jeho bývalému působišti, způsobují v posledních dnech pořádný poprask. Vytáhlý útočník se už po utkání s Olomoucí omlouval za nepatřičné pokřiky vůči Viktorii, ale to vzalo za své. Gólovou oslavou a vystupováním proti hráčům Viktorie ve vzájemném utkání, v němž pečetil výhru Slavie 2:0, smazal snad vše dobré, co dosud mezi ním a klubem ze západu Čech ještě zůstalo. „Myslím, že spálil veškeré mosty, které v Plzni měl,“ prohlásil bývalý reprezentant Vladimír Šmicer v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport.

Ještě nedávno by Michaela Krmenčíka vítali v Plzni s velkou pravděpodobností s otevřenou náručí. Po nedělním utkání, ve kterém skóroval do její sítě v dresu Slavie, už tomu tak ale nebude. Jeho emotivní oslava, ale i ústrky hráčů Viktorie spustily vlnu kritických názorů. A to nejen z řad bývalých spoluhráčů Davida Limberského či Milana Petržely.

Téma Krmenčík vs. Plzeň se nevyhnulo ani hostům pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport. „Za mě bylo všechno špatně. Měl prokázat respekt. V Plzni působil, zažil tam nejlepší léta své kariéry. Díky Plzni je tam, kde je. On se omluvil za skandování pokřiku proti Viktorii pár dní předtím a následně udělá toto… Za mě je tohle špatně,“ konstatoval obránce Hradce Králové Jan Mejdr.

Chování útočníka Slavie se nelíbilo ani klubové legendě Vladimíru Šmicerovi. „Tohle není o Slavii, to je o vztahu Krmenčíka s Plzní. Myslím, že spálil veškeré mosty, které v Plzni měl. Jestli tam měl nějaké známé a kamarády… po tom, co bylo s Olomoucí a teď, tak to je konec. To, jak se zachoval, není dobře. Měl spíše ukázat svou velikost. Osobně mě mrzí, že se takto radoval. Jestli se chtěl zavděčit slávistům? To udělá nejlépe tak, že bude hrát pravidelně a bude dávat góly,“ podotkl Šmicer.

Tvrdě zkritizoval Krmenčíkovo chování i bývalý hráč Sparty a stříbrný medailista z EURO 1996 Václav Němeček. „Už svým vystoupením v Olomouci ukázal bohužel svou malost. Dostal se do role, kdy se stal v podstatě ovcí. Opakuje nesmysly po někom, kdo to vykřikuje,“ vrátil se Němeček k situaci, kdy útočník Slavie při děkovačce s ostatními po utkání se Sigmou skandoval: „Zkur*ená Plzeň.

Němečkovi ani tak nevadila oslava gólu, jako Krmenčíkovo chování vůči hráčům Plzně. „To jak ukazoval na protihráče. Jasně, že jim chtěl ukázat: vy jste pitomci, my vás tady porazíme. Aby si ale dokazoval svou velikost tím, že dá gól týmu, který je v osmi lidech… Pardon, chci poradit Slavii: Šmíca (Vladimír Šmicer) je registrovaný v Chabrech. Jsem si jistý, že když nastoupí na deset minut za Slavii proti osmi, tak ty góly dá dva,“ prohlásil.

