Asistent Slavie Řehák: Nařčení z rasismu odmítám, poškozuje mě to

Boj předních celků FORTUNA:LIGY se proměnil spíše ve válku. Fotbalové krásy v něm k vidění mnoho nebylo, spíše žádná. Zato emoce tryskaly ve velkém. A to nejen během utkání, ale i po něm.

„Tenhle hlupák mi řekl opice,“ zveřejnil na Instagramu fotografii slávistického asistenta Pavla Řeháka fotbalista Plzně Jhon Mosquera, který byl v závěru utkání třetím vyloučeným hráčem Viktorie. „Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože to bych mu rozbil obličej,“ rozčiloval se. O několik desítek minut později příspěvek zmizel, objevují se informace, že jej smazal na základě svých pravidel samotný Instagram.

Slavia - Plzeň: Třetí červená pro hosty, končí i Mosquera! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Den po utkání vydala Viktoria prohlášení, že plně stojí za svým hráčem, kterému důvěřuje, a žádá po Slavii, aby incident prošetřila a případného viníka tvrdě potrestala. „Porážku na hřišti přijímáme, jednání tohoto typu však tolerovat ani tiše přejít nehodláme,“ zdůraznila Plzeň.

Slavia v úterý dopoledne zveřejnila doslovné osobní vyjádření Pavla Řeháka. „Se vší rozhodností odmítám nařčení z rasismu, které vůči mé osobě vznesl plzeňský hráč Jhon Mosquera po zápase FORTUNA:LIGY Slavia – Plzeň dne 31. 10. 2021,“ stojí v úvodu promluvy asistenta trenéra Slavie.

Řehák odmítá, že by Mosqueru označil slovem „monkey“ nebo nějakým jiným výrazem, který by mohl vyvolat jakýkoliv rasistický dojem či měl rasistický podtext. „V průběhu hráčské kariéry jsem působil několik let v zahraničí, mezi hráči a trenéry jiných národností a různých kultur mám mnoho celoživotních přátel, nejsem rasista a rasismus odsuzuji,“ podotkl Řehák.

„Pokud Jhon Mosquera tvrdí ve svém příspěvku na Instagramu, který stáhl několik minut po jeho zveřejnění, že jsem ho označil slovem „monkey“, tak bohužel lže. Neudělal jsem to, a protože jsem se k němu v průběhu zápasu nikdy nepřiblížil na bližší vzdálenost než cca 15 metrů, pak pokud bych to skutečně udělal, tak by takovýto můj výraz nejen zachytily kamery nebo ruchové mikrofony, ale velmi dobře by jej také museli slyšet mí kolegové na lavičce a v mém bezprostředním okolí,“ upozornil Řehák.

V případě, že Mosquera či někdo jiný bude nadále tvrdit, že se dopustil rasistického výroku, bude se bránit soudně. Taková vyjádření totiž dle Řehákových slov poškozují nejen jeho osobu, ale i jeho rodinu.