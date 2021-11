Rychlost, hroty a tahouni B+B. Baník konečně vytasil všechny zbraně

Po dvou a půl letech byl vítkovický stadion opět narvaný. Covidem způsobená pauza, solidní výsledky Baníku spojené s pohárovými ambicemi a Vrbova rozjetá Sparta – to byly hlavní důvody obrovského hladu po fotbale v Ostravě. Patnáct tisíc diváků odcházelo se skvělým zážitkem, protože vidělo jeden z nejlepších zápasů této sezony. Při remíze 2:2 se o to zásadní měrou postaral aktivní FCB, předvedl možná nejzajímavější výkon pod trenérem Ondřejem Smetanou. Díky čemu?

Buchta v ráži

V minulé sezoně na sebe šikovný odchovanec upozornil neskutečným způsobem, ofenzivu Baníku na jaře táhl vlastně sám. Mnohem zkušenější a výrazně lépe placení konkurenti na jeho famózní čísla jen koukali. Lehkost, s jakou střílí a připravuje góly? Páni! O to víc se čekalo, co David Buchta předvede v tomto ročníku už coby klíčový hráč základní sestavy s novou dlouhodobou smlouvou. Trápily ho však zdravotní problémy, kvůli kterým nastoupil jen do devíti soutěžních zápasů. Na Spartu se vrátil v pravý čas, protože byl nejlepším ostravským hráčem v poli. Nejenže vstřelil branku a dostával se do dalších šancí, několik příležitostí připravil i spoluhráčům.

9+4

Buchtova ligová bilance gólů a asistencí za pouhých 1443 odehraných minut v 38 zápasech.