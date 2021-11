LIGA NARUBY: obhajoba Krmenčíka, Smetana na Pešána i odezřeno

Michael Krmenčík versus Plzeň: to tedy mělo grády. A chování slávistického útočníka je i hlavním tématem Ligy naruby. „Diego ví, že nejsem a asi nikdy nebudu žádným fanouškem tohohle borce, ale poté, co se na něj sesypali snad všichni, kdo si na to osobují nárok, nabízím Krmenčíkovu obhajobu,“ zazní v novém díle pravidelného pořadu. Rušno ale nebylo jen v Edenu: v Ostravě to domácí kouč Smetana zahrál tzv. „na Pešána“ a Václav Kotal ve studiu iSport.cz vysvětlil, co znamená (nebo neznamená) Nitovo pravidelné gesto před odkopem od vlastní branky. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!