Plzeň nahrazuje hříšníky. Bílek ale nouzi nemá, šance pro Kašu či Faltu?

Nedisciplinovanost z minulého ostrého střetu proti Slavii dnes Plzeň doběhne, minimálně jí nakladla před partií s Olomoucí do přípravy překážky. Trenér Michal Bílek se svými kolegy dumal, jak zalátat tři díry v sestavě, kterou vybrakovala vyloučení obránců Radima Řezníka a Luďka Pernici a křídelníka Jhona Mosquery. Bývalý reprezentační kouč ale v nouzi není, má kam sáhnout.

Po mizerném minulém týdnu, kdy skončila v poháru v Mladé Boleslavi a pak padla v divokém šlágru na Slavii, bude chtít Plzeň do kabiny vtáhnout opět dobrou náladu a vítězného ducha. Stále z pozice lídra FORTUNA:LIGY dnes Západočeši hostí Olomouc. „Poslední zápas doma s Jabloncem nám vyšel herně i výsledkově, všichni bychom to chtěli zopakovat. Náš styl hry by měl zůstat stejný,“ podotkl asistent trenéra Pavel Horváth. I s vědomím, že Viktorii chybí tři důležití muži, již budou nuceně odpočívat za vyloučení v Edenu.

„Je to nepříjemné, protože jsou to hráči, kteří nastupovali pravidelně. Ovšem nedá se nic dělat, máme dostatečně široký kádr. Někteří kluci trošku čekali na příležitost, teď ji dostanou a záleží na nich, jak ji využijí,“ nenaříkal Horváth. Které náhrady se trenérskému štábu hlavního stratéga Michala Bílka nabízejí? Nejjasněji se jeví změna ve stoperské dvojici. Luďka Pernicu by měl zastoupit Filip Kaša, borec s nedávnou reprezentační zkušeností.

Absence Radima Řezníka už pravděpodobně rozhýbe škatulata v plzeňské sestavě. Na pravý kraj obrany by se měl přesunout z druhé strany Milan Havel. A kdo místo něj? Reálné jsou tři varianty. Připraven je Matěj Hybš. Naskočit nalevo může Šimon Falta, jenž už však více než dva měsíce nehrál soutěžní zápas za áčko. Na Slavii byl ale na lavičce a proti Olomouci, kde vyrostl, by navíc získal speciální motivaci. Na oba dobře sedí Horváthova slova o šanci pro méně vytížené hráče.

Na levý kraj defenzivní linie se může stejně jako na Slavii znovu stáhnout Jan Sýkora, s nímž byl Bílek spokojený. Ovšem tenhle tah by uvolnil místo ve středu zálohy, kde se za takové konstelace otevírá příležitost zřejmě pro Aleše Čermáka. Ten zatím hledá optimální výkonnost.

Stopka pro Jhona Mosqueru pomůže do sestavy nejspíš Pavlu Šulcovi. Pracovitý záložník vstupuje do hry pravidelně z lavičky, limituje ho však slabá produktivita. Na křídle by se mohl objevit i Falta, případně se nabízí šance pro Joela Kayambu, který nastoupil za Plzeň naposledy před měsícem ve Zlíně. Nedostatkem možností Bílek při skládání sestavy tedy netrpí.