SESTŘIH: Budějovice - Boleslav 2:1. Škodův 99. gól nestačil, rozhodl Mršič

Diváci na Střeleckém ostrově dlouho čekali na nebezpečnou situaci. Hned po první příležitosti se měnilo skóre. Mladoboleslavský útočník Milan Škoda se po půlhodině hry se štěstím uvolnil přes Sladkého a s přehledem překonal brankáře Vorla. Bývalý český reprezentant se trefil po šesti kolech a zaznamenal pátý zásah v ligové sezoně.

Domácí inkasovaný gól probral z letargie. Po pár desítkách vteřin totiž unikl po pravé straně Čolič a po jeho přihrávce pohodlně vyrovnal zcela volný Bassey. Rovněž nigerijský útočník vstřelil pátý gól v tomto ročníku nejvyšší soutěže. „Nevstoupili jsme do utkání úplně špatně, měli jsme hru pod kontrolou a dokonce jsme se dostali do vedení. Bohužel to celé trvalo krátce, protože jsme soupeři dovolili skóre vyrovnat,“ řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Karel Jarolím.

Hosté začali aktivněji také po přestávce. Ve 47. minutě vymyslel Ewerton šanci pro Skaláka, který neuspěl a neprosadil se ani dorážející Hlavatý. V obou případech předvedl výtečný zákrok Vorel.

SESTŘIH: České Budějovice - Mladá Boleslav 2:1. Hosté otočili zápas díky zahraničním posilám.

Naopak Jihočeši svou příležitost v 62. minutě proměnili. Van Buren poslal kolmici kolem bránícího Suchého přesně na rozběhnutého Mršiče. Chorvatský záložník si ještě stačil připravit míč na levou nohou a technickou střelou překonal gólmana Šedu. V probíhající ligové sezoně dal druhou branku. „Utkání rozhodl náš druhý gól, protože ve druhém poločase bylo jasné, že kdo ho vstřelí, vyhraje,“ uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Mladá Boleslav měla několik možností k vyrovnání. Nejprve v 68. minutě, kdy po faulu Králika rozehrávala standardní situaci těsně za hranicí pokutového území, ale Jurásek levačkou mířil nepřesně a přestřelil branku. V 82. minutě mohl skórovat střídající Smrž, ale jeho střelu vyrazil Vorel a o šest minut později hlavou těsně minul Milan Škoda. „Šance jsme měli, ale nenaložili jsme s nimi efektivně,“ prohlásil Jarolím.

V závěru zasáhl do utkání na domácí straně mladší bratr Milana Škody Michal, který v minulém ročníku působil ve středočeském klubu.

Dynamo zdolalo Mladou Boleslav v nejvyšší soutěži po čtyřech utkáních. Horejšovi svěřenci potvrdili, že se jim doma v lize daří. Před vlastními diváky neprohráli čtyřikrát za sebou a získali tam 16 z celkových 18 bodů v sezoně. „Pro nás je to před reprezentační přestávkou důležitý výsledek,“ konstatoval Horejš.

Naopak Středočeši vyhráli venku v ligové sezoně jediné z šesti utkání a nasbírali tam jen čtyři z celkových 17 bodů. „Pro nás je mrzuté, že naše bilance z venkovních hřišť je špatná. Jsem přesvědčený, že ve spoustě těch zápasů jsme měli bodovat. Musíme se nad tím zamyslet a něco s tím provést. Je velký rozdíl mezi počtem našich vstřelených gólů doma a venku,“ poznamenal Jarolím.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31. Bassey, 62. Mršić Hosté: 30. Milan Škoda Sestavy Domácí: Vorel – Sladký, L. Havel, Králik (C), Čolić – Hora, Hellebrand (65. M. Valenta) – Van Buren (65. Brandner), Mihálik, Mršić (71. Talovierov) – Bassey (90. Michal Škoda). Hosté: Šeda – Preisler, Karafiát, Suchý (C) – L. Mašek (70. Fila), Dancák (90. Stránský), Hlavatý (75. Ladra), Jurásek – Skalák (75. Smrž), Milan Škoda, Ewerton. Náhradníci Domácí: Šípoš, Talovierov, Brandner, Čavoš, Valenta, Tolno, Škoda Hosté: Mužík, Fila, Smrž, Ladra, Halouska, Stránský, Kadlec Karty Domácí: Sladký, Brandner, Čolić Hosté: Dancák Rozhodčí Orel – Mokrusch, Slavíček Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 1694 diváků

Č. Budějovice - Boleslav: To byla šance! Škoda zahodil šanci na 100. gól v lize

Č. Budějovice - Boleslav: Vorel podržel domácí po krásné střele Smrže

Č. Budějovice - Boleslav: Jurásek pohrdl nadějnou standardkou Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Č. Budějovice - Boleslav: Van Buren skvěle vysunul Mršiče a ten se nemýlil - 2:1

Č. Budějovice - Boleslav: A zase Ewerton! Jeho bomba šla jen těsně vedle

Č. Budějovice - Boleslav: Ewertonův oblouček vyděsil domácí obranu

Č. Budějovice - Boleslav: Suchý zkušeně “vygumoval” Basseyho Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Č. Budějovice - Boleslav: Bassey bleskurychle zblízka srovnává na 1:1

Č. Budějovice - Boleslav: Škoda dává gól č. 99, hosté jdou do vedení 1:0

Č. Budějovice - Boleslav: Nebezpečný centr Mršiče, hosty zachránil Preisler