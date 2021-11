Výhled Slavie v obraně: návrat i beznaděj, kdo může v zimě odejít?

Fotbalová Slavia sice konečně našla solidně fungující složení zadní řady, už ale spřádá plány, jak ho ještě posílit. K tomu by mohla pomoci ukrajinská posila či plánovaný návrat Davida Hovorky, další dva marodi ale budou naopak chybět zřejmě ještě o hodně delší dobu. A kdo by měl v zimě definitivně Eden opustit?

Možná (staro)nová jména

David HOVORKA (28 let)

návrat po zranění

Jeho stav by měl být tak dobrý, že ho možná už brzy pustí do tréninku s týmem, nasazení do zápasů se ale očekává spíš až v jarní části sezony.

Maksym TALOVIEROV (21 let)

možný zimní přestup

Slavia ho právě důkladně proklepává, ukrajinský stoper působící v Českých Budějovicích by mohl stát podle výstupní klauzule něco mezi šestnácti a osmnácti miliony korun.