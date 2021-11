Přes třicet faulů? Nesmíme takhle padat, to nejde, štvalo Kuzmanoviče

Nacvičená věc?

„Musím pochválit Buďu za krásný balon. Zvedl hlavu, v ten moment jsem udělal náběh a on mi to poslal úplně přesně. Šlo to krásně přede mě. Zasekl jsem si to kolem beka a střílel na přední tyč. Naštěstí to vyšlo.“

Jinak vám toho ale soupeř moc nedovolil, že?

„Musím Hradec pochválit, hraje strašně poctivě. My jsme měli nějaké náznaky po zisku míče, ale nedotahovali jsme je. Věděli jsme, že to bude urputné, přesto jsme si něco málo vytvořili.“

Čeho však bylo přespříliš, jsou fauly. Celkem 36...

(kroutí hlavou) „Na můj vkus tam byla z obou stran spousta takových faulů nefaulů, pokusů... V poločase jsem říkal klukům, že nesmíme tolik padat. To nejde! Rozhodčímu se ani nedivím, že to takhle kouskoval, když byl furt někdo na zemi. Paradoxní je, že se Spartou mi ten zápas přišel tvrdší, ale tam se oba týmy snažily souboje ustávat.“

Nicméně hru Hradce jste měli díky poháru načtenou.

„Jo, věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Poctivě bránili, byli jsme nachystaní na to, že zhruba třicet minut bude takhle bojovných. Nakonec to bylo asi šedesát, než se začal hrát fotbal... Bohužel už se nám poněkolikáté stalo, že dostaneme gól jako první. Pak se to těžko otáčí. Vyložených šancí tam bylo málo, remíza je po vyrovnaném průběhu asi spravedlivá. Nicméně bod beru jako ztrátu, protože po ztrátách se Slováckem, Spartou a vyřazení z pohárů jsme už potřebovali vyhrát.“

Máte vysvětlení pro další totálně lacinou branku?

„Nemám. Je to o práci celého týmu. Předcházel tomu takový zvláštní faul na půlce, který mi sudí pískl. Z toho přišel pak centr do strany. Nepohlídali jsme si hlavičku, Vlčák (Adam Vlkanova) to vracel a Kubala tam byl úplně sám. Asi nám chybí větší důslednost.“

Možná vám nesedí ani hradecké neortodoxní rozestavení 3-4-3, ne?

„Je pravda, že moc týmů takhle nehrají. V sezoně si to asi každý párkrát vyzkouší při nějakých pasážích, ale Hradec takhle hraje dlouho. Byli jsme připravení dobře, věděli jsme, že je musíme přečíslit po stranách. Myslím, že až na ten gól a Vlčákův únik, kdy to Kali (Filip Kaloč) zachránil na poslední chvíli, jsme je do ničeho nepustili. Ale je fakt, že proti čtyřem obráncům je to někdy lehčí.“