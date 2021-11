Smetana: Museli jsme to odbouchat a odsrážet, střídání jsme bohužel nestihli

Jak duel hodnotíte?

„Věděli jsme, co nás tady bude čekat: důsledný, nepříjemný a důrazný fotbal. Hradec je v defenzivě kompaktní, čeká na chvíle, kdy to soupeř trochu otevře, a pak je nepříjemný z protiútoků. Věděli jsme, že se bude utkání lámat ve druhém poločase, takže jsme si to museli odpracovat.“

Zápas se opravdu lámal ve druhé půli.

„Pak se to otevřelo. Myslím, že jsme měli více ze hry, lepší držení míče, ale soupeř nás potrestal z brejku. Střídání nám pomohlo, byli jsme na míči a jedna akce vyšla. Ale abychom uspěli ještě lépe, měli jsme vyčkat bez gólu. Takový byl plán.“

Neuvažoval jste na základě pohárové zkušenosti, že na Hradec změníte rozestavení?

„My jsme ho změnili v průběhu zápasu, ale chtěli jsme to měnit jen do ofenzivy, ne vzadu. Chodili jsme do tří, Jury (Jan Juroška) měl chodit výš. Zavírali nám Kubalou Fleišiho (Jiřího Fleišmana), takže jsme ho chtěli odtáhnout. Pak však začali okamžitě zavírat i Lišáka (Davida Lischku). Měli krátké hřiště, byli blízko u sebe. Věděli jsme, že si to musíme poctivě odbouchat a odsrážet. Kdybychom to otevřeli, asi by nás potrestali. Plánem bylo postupem času ovládat hru a být dominantnější ve chvíli, kdy domácí kvůli únavě poleví v důrazu a agresivitě. Ale nevyšlo to, protože jsme inkasovali. Měli jsme být i přesnější.“

Inkasovaná branka byla z kategorie hodně laciných, že?

„Sled nedůslednosti a nedůrazu. Jinak jsme je ale nepouštěli do šancí. Hradec není v tabulce nahoře náhodou, hodněkrát jsem je viděl. Body sbírají zaslouženě. My jsme se ale poctivě připravovali a slušně bránili.“

Bod je tedy dobrý, nebo ztrátou?

„Nechci to tak hodnotit. Po Spartě jsem to cítil trochu jinak, teď to nemůžu říct ani na jednu stranu. Utkání mělo vývoj, v některých pasážích jsme dělali chyby, někdy to bylo lepší.“

Souhlasíte, že váš celkový výkon ovlivnil fakt, že Ladislav Almási neměl den a neudržel moc míčů?

„Na jeho obranu – proti třem soubojovým stoperům se blbě hraje. Při každém převzetí míče a zpracovávání očekáváte důraz a agresivitu. Kolik tam bylo soubojů, kdy jsme všichni řvali... Někdy se to pískalo, někdy ne. Ale odpracoval a odběhal to.“

Čím si vysvětlujete, že v utkání bylo 36 faulů a utrpěla tím plynulost?

„Nechci říct, že jsme se tomu přizpůsobili, ale Hradec takhle hraje. Dělá to dobře. Aby se vyrovnal některým týmům, tak asi musí najít nějakou cestu. Mají to založené na pracovitosti a silné trojce nahoře. Využívají okének. Kdybychom se nepřizpůsobili, potrestali by nás. Kondičně jsme to zvládli, Hradec dal do první půle vše a pak asi neměl tolik sil.“

Pochválíte střídajícího Lukáše Budínského, který nejenže nahrál na Kuzmanovičův gól, ale zvedl celou vaši hru?

„Buďu musím pochválit, ale to platí i pro další střídající. Pochválím i Carlose (De Azeveda) a Potoka (Romana Potočného). Pomohli tomu, zvýšili jsme díky nim intenzitu. Chtěli jsme střídat už před inkasovaným gólem, kluci byli nachystaní, bohužel jsme to nestihli. Škoda, protože jsme si mohli vytvořit třeba ještě větší tlak. Ale tým ukázal charakter a zapnul v pravou chvíli. Už nebylo na co čekat.“

Jak to vypadá se zraněným Jiřím Klímou?

„Měl drobné svalové zranění, už začal trénovat, ale nechtěl riskovat. Zůstal doma a přes víkend nebo v průběhu prvního týdne reprezentační pauzy to doléčí úplně a bude k dispozici.“