Stoperská nouze Teplic. Jarošík: Už jsem zkoušel kopačky. Má na návrat?

Jeden se vážně zranil. Druhý viděl čtvrtou žlutou kartu. Třetí se zase nechal vyloučit. Tři stopeři, všichni mimo pro dnešní duel se Spartou (ONLINE od 18.00). Teplice se dostávají do kritické situace, nejen co se týká bodového zisku a postavení v tabulce, ale i ohledně personálního složení defenzivní čtyřky. „Moc hráčů do obrany nemáme. V podstatě není ani jeden čistokrevný stoper,“ konstatuje před trenérskou premiérou na Letné Jiří Jarošík