Mladíci jen diváci, spasitel Pulkrab a jak bez Hložka? Co ukázala Sparta

Po divoké remíze na Baníku (3:3) demonstrace síly nepřišla. Sparta se ve 14. kole FORTUNA:LIGY nadřela na tři body s posledními Teplicemi. O výhře 3:1 rozhodl dvěma góly střídající Matěj Pulkrab. „Zbytečně jsme si to utkání zkomplikovali,“ láteřil trenér Pavel Vrba. Co dalšího ukázal nedělní duel?

Penaltová bída, další díl Pokutový kop, to má být ve fotbale výsostná výhoda. Vykládejte to ale na Spartě… Letenští ve druhém ligovém kole po sobě touto nabídkou pohrdli a znovu předvedli podivný personální veletoč. Stejně jako v Ostravě si totiž automaticky nevzal míč Dávid Hancko, místo něj se exekuce ujal Ladislav Krejčí mladší. A neuspěl. Stejně jako proti Baníku Bořek Dočkal. Slovenský reprezentant je při tom naprosto spolehlivým střelce, za Spartu to má v nejvyšší soutěži pět z pěti. Druhou pětku ostatně před týdnem proměnil. O to podivněji působí, že při zdravotní indispozici Davida Moberga Karlssona není volbou číslo jedna. „Byli určení tři hráči. Mladý Krejčí se asi rozhodl na základě toho, že dal předtím gól, měl vysoké sebevědomí. Bohužel neproměnil. Hancko jí naposledy dal a kdyby byl přísnější, asi by si mohl míč vzít pro sebe. Ale takhle se domluvili, je to na hráčích," prohodil trenér Pavel Vrba.

Mladíci jako diváci Hrajete doma s Teplicemi, aktuálně nejslabším týmem v lize, který má navíc totálně rozbořený kádr. Ideální příležitost neposílat do hry talentované mladíky, aby sbírali cenné zkušenosti. Trenér Pavel Vrba byl ale evidentně jiného názoru. Místo Adama Karabce a Martina Vitíka poslal do hry od úvodních minut veterány Bořka Dočkala s Lukášem Štetinou. V průběhu hry se pak dostalo pouze na Karabce, jenž naskočil na posledních dvacet minut. Vzhledem k dlouhodobému hlásání Sparty, že je pro ni obehrávání absolventů akademie jednou z hlavních priorit, je to minimálně zvláštní rozhodnutí. „Na to vám nebudu odpovídat,“ odsekl Vrba na tiskové konferenci.

Pulkrab jako spasitel Sice vedla, přesto byla v problémech. Za stavu 2:1 Sparta rozhodně nepůsobila dojmem, že má utkání s totálním outsiderem z Teplic pevně ve svých rukou. Nakonec jí z bryndy tahal střídající Matěj Pulkrab, který do zápasu vletěl jako velká voda a dvěma góly zajistil favoritovi povinný zisk všech tří bodů. Důrazný útočník se v soutěžním utkání trefil vůbec poprvé od 8. května a svůj jubilejní 100. ligový start tak oslavil víc než stylově. „Když to porovnám s Minčevem, byl výrazně lepší, protože splnil úlohu hrotového útočníka. Minči se chtěl víc zapojovat do mezihry a kombinace, což nám moc nevyhovovalo. Neměli jsme pak hráče ve vyšším postavení. Pulky si držel horní pozici a těžil z toho,“ ocenil letenský kouč. Sparta - Teplice: Pulkrab parádním obloučkem přehodil Grigara a zvýšil na 3:1! Sparta - Teplice: Pulkrab z rychlého protiútoku vrací domácím dvougólové vedení! 4:2

Hložek mimo. A co teď? Server iSport.cz o tom ve čtvrtek odpoledne informoval jako první, před duelem s Teplicemi to oficiálně potvrdila i samotná Sparta. Adam Hložek (a s ním i Ondřej Čelůstka) mají problémy s koleny a čeká je pauza v horizontu týdnů. Hlavně výpadek supertalentovaného útočníka může být pro ambice Letenských ve zbytku podzimu, kdy budou bojovat mimo jiné o postup ze základní skupiny Evropské ligy, drtivý. Nemá smysl si cokoli nalhávat, Hložek je pro Vrbu a celý tým naprosto klíčovým hráčem. „Není to zranění, které by mělo Adama vyřadit na delší dobu. Naše ambice zůstávají pořád stejné,“ ubezpečil kouč.