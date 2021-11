Nevídaný aut proti Slavii! Bek (20) řekl, jak se ho naučil, i v čem je riziko

Vzal si míč do ruky, ale než jej hodil zpět do hry, střihl si přes něj povedený přemet. Pardubický bek Jan Halász při utkání se Slavií (0:5) zaujal autovým vhazováním, které fanoušci FORTUNA:LIGY dosud znali maximálně jako kuriozitu z internetu. „Naučil mě to trenér řecko-římského zápasu,“ říká dvacetiletý fotbalista.

Je to efektní a zároveň efektivní. Když Jan Halász háže aut po přemetu, doletí míč dál. Švihne celým tělem, které v tu chvíli připomíná středověký katapult. V neděli takto zkusil dvakrát překvapit obranu Slavie, ale ta si pokaždé s dlouhým balonem poradila.

„Když jsem byl mladší, dělal jsem i řecko-římský zápas. Trenér mi ukázal, že by se mi to mohlo ve fotbale hodit. Tak jsem to zkusil a vyšlo to,“ vzpomíná odchovanec Kladna, jak k nevšední dovednosti přišel. „Nějakým způsobem to mám v sobě, gymnastika mi vždycky šla,“ dodává.

Dvacetiletý pravý bek přišel do Pardubic letos v létě z Plzně, proti Slavii nastoupil poprvé v základní sestavě. A ve druhém poločase na sebe dvakrát upoutal pozornost akrobatickým autem.

„Byli jsme domluvení, že to v zápase vyzkoušíme. Zrovna jsem byl u trenéra, tak mi řekl, ať jdu do toho,“ líčí Halász. Zároveň přiznává, že jde o fyzicky náročný úkon, který vyžaduje správné načasování.

„Mohl jsem tak hodit ještě jeden aut, ale byl jsem po delším sprintu docela dost unavený. Potřeboval jsem si odpočinout, na salto jsem v tu chvíli neměl sílu, tak jsem aut hodil nakrátko,“ vysvětluje.

Důležité také je, aby hustě nepršelo a terén ani balon nebyly příliš mokré. Míč, o který se Halász při saltu opírá, samozřejmě nesmí podjet.

„Bylo by to riskantní,“ upozorňuje pardubický fotbalista.

Brzy se nicméně možná dočká svých následovníků. „Mladší kluci v našem týmu mi už říkali, ať je to naučím,“ říká s úsměvem.