iSport podcast: Slovácko je dál než loni. Hraje NEJ fotbal, může vydržet

Co stojí za skvělými představeními týmu Martina Svědíka, proč je Slovácko ještě lepší než loni, jak naložit s velmi vysokým věkovým průměrem, ale taky proč to klubu z Uherského Hradiště může vydržet až do konce sezony – o tom všem a mnohém dalším mluvíme s redaktorem deníku Sport Michalem Koštuříkem. Nezůstane ale zdaleka jen u toho - probereme i nevyzpytatelný Zlín, brněnské kluby Líšeň a Zbrojovku, a právě případný prodej spícího moravského giganta.

iSport podcast moderuje Martin Vait. Všechny díly najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube deníku Sport.

0:00 Slovácko je dál než loni. Hraje nejlepší fotbal, může vydržet celou sezonu, co starý kádr?

15:09 Věčná záhada Zlín, jakou důvěru má trenér Jelínek? Restartuje se Brno ve druhé lize, co prodej Zbrojovky a co létající Líšeň?

26:32 Baník je pod Smetanou čitelný, kouč asi dosáhl na strop. Ale co alternativa? Co slova majitele Brabce a šance mladým?

48:37 Dekonstruktivní Sigma. Kam posouvá tým trenér Jílek a co dál? Dostanou Olomouc z problémů zase mladí?