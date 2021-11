Ulich nevzdal zájem o Hradec: Je to na městu. Čím ho překvapil Dědek?

Patří mezi bývalé známé hráče, kteří se dokázali skvěle uplatnit i v životě „po fotbale“. Někdejší záložník Slavie či Mönchengladbachu Ivo Ulich by se však do něj rád v jiné roli vrátil. Majitel úspěšné firmy na výrobu klik a dveřních kování nadále nabízí, že by se on a jeho lidé stali partnerem města v královéhradeckém prvoligovém klubu, z něhož se sám odrazil do velkého fotbalu. „Záleží na radnici, musí mít vizi, co s fotbalem i novým stadionem,“ říká Ulich ve speciálním videorozhovoru.