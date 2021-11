Sadílek před Kuvajtem: Připravíme se na Estonsko, brácha bohužel nepřijede

Co víte o soupeři?

„Měli jsme velmi podrobnou analýzu Kuvajtu včetně videorozboru. Připravovali jsme se na jejich defenzivu i ofenzivu. Vzadu mají určitá okénka, co se týče organizace hry, nejsou v tom úplně top. Největší sílu mají vpředu, takže si budeme muset dávat pozor, abychom zbytečně neztráceli balony a byli velmi důslední. Kuvajťané jsou hračičky, snaží se hrát na jeden nebo dva dotyky, nebojí se jít individuálně přes více hráčů. Musíme být koncentrovaní a produktivní.“

Minule proti Bělorusku vás trenér Jaroslav Šilhavý chválil, věříte, že jste si upevnil pozici v sestavě?

„Jestli jsem si řekl o základ v dalších utkáních, to je na trenérech. Když jsem na hřišti a mám možnost hrát za nároďák nebo za klub, vždy se snažím odevzdat maximum. Zbytek není na mně.“

Komplimenty jste nicméně sklidil i v Twente, tak s čím vás klub na sraz vyprovázel tentokrát?

„Hlavně s tím, že se mám vrátit zdravý. (úsměv) Doufám, že se sraz podaří výsledkově a že zdraví bude nadále sloužit. Samozřejmě mi taky přáli, ať se mi daří, ať se pořádně ukážu a předvedu.“

Třeba na podhrotu jako naposledy?

„Možná to proti Bělorusku vypadalo tak, že mi ta pozice vyhovuje nejvíc, ale to se tak nedá říct. Bylo to i tím, že soupeř hrál na větší riziko, my jsme kvalitně napadali, měli dobrý týmový presink a díky tomu získávali balony a byli nebezpeční. Jestli hraju šestku, osmičku, nebo desítku, nehraje roli. Stejně musíte na každé pozici být kvalitní na míči a vyhrávat souboje.“

Přijede se na vás do Olomouce podívat bratr Lukáš, záložník Slovácka?

„Bráchovi jsem volal, jestli se chce přijet podívat, kolik bude potřebovat lístků. Ale bohužel mají vpodvečer trénink, protože hrají v pátek pohár s Karvinou, takže nemůže dorazit.“

Na Andrově stadionu jste někdy nastoupil?

„Když jsem byl nominovaný úplně poprvé do reprezentace, hrálo se proti Černé Hoře právě v Olomouci. Nehrál jsem, byl jsem na lavičce, ale tamní atmosféru už jsem nasál. Bylo to fajn.“

Twente se docela daří, jak to vypadá s uzdravujícím se spoluhráčem Václavem Černým?

„Váša by měl ve čtvrtek odehrát prvních třicet minut v přípravném utkání, i to budu bedlivě sledovat, jak se mu bude dařit. A po repre pauze už by měl být poprvé v nominaci na soutěžní utkání. Jsme šestí, což zajišťuje play off o evropské poháry. To by měly být naše ambice. Máme velice kvalitní tým, dobrou partu. Sedlo si to.“