Souboje, standardky a víc fotbalovosti. Čím Slovácko dotahuje špičku?

Stopeři se posunují do kraje, střední záložníky Lukáše Sadílka nebo Vlastimila Daníčka spojují přihrávkové linie mezi nimi. Krajní beci Jan Kalabiška a Petr Reinberk se vysunují vysoko dopředu, aby na ně mohl mířit dlouhý balon od brankáře Filipa Nguyena • Foto sport, fotbal, Slovácko, Fortuna Liga

Výhody fyzicky silného mužstva

Kádr je plný fyzicky vybavených hráčů. Oba stopeři Stanislav Hofmann i Michal Kadlec mají výškové i soubojové parametry, což platí rovněž o krajních becích Kalabiškovi s Reinberkem nebo hrotových útočnících Riginu Ciciliovi s Václavem Jurečkou, což dokládá i 56,13 souboje na zápas (druhý nejvyšší počet v lize). Kromě středních záložníků mají téměř všichni hráči také rychlostní předpoklady.

To je znát při presinku. Slovácko umí na soupeře vyvinout velký tlak jak hned po ztrátě míče, tak při organizované rozehrávce. Díky vysokému presinku získává vysoký počet míčů na soupeřově polovině a soupeř přichází o kontrolu hry. Kouč Martin Svědík má při presinku přichystané dvě varianty, které používá flexibilně: 4 – 4 – 2, kdy se vedle hrotového útočníka vysune ofenzivní záložník. A pak 4 – 3 – 3, kdy křídlo na straně bez míče zavírá stopera a krajního beka soupeře.

Slovácko se může pyšnit čtvrtou nejlepší defenzivou, co se týče očekávaný gólů proti (1,14 xGA na zápas) i díky slušnému střednímu bloku. Do středního bloku se často zatahuje, pokud se dostane do vedení, nebo pokud soupeř přehraje úvodní presink.

Presink Slovácka – varianta 4 – 4 – 2 – střední ofenzivní záložník Lukáš Sadílek se vysunuje vedle útočníka Rigina Cicilii • Foto sport, fotbal, Slovácko, Fortuna Liga